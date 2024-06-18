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梅雨鋒面今更靠近！午後雨區擴大 吳聖宇：周五起高溫上看37度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今各地山區及北部、東半部平地中午過後可能出現局部短時較大雨勢。本報資料照片
今各地山區及北部、東半部平地中午過後可能出現局部短時較大雨勢。本報資料照片

準備迎接夏天高溫天氣了。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，梅雨鋒面不穩定環境再一天，明起逐漸入夏天天氣型態，午後有雷雨、高溫炎熱。

吳聖宇指出，在台灣北方海面徘徊多日的梅雨鋒面今天還在，隨鋒面上有低氣壓發展向日本東移，比昨天更靠近台灣，今天台灣還是處在鋒面前方比較不穩定環境內，要留意白天配合熱力作用，陸地上有比較旺盛熱對流發展降雨機會，各地山區及北部、東半部平地中午過後可能出現局部短時較大雨勢。

今各地溫度偏高，高溫普遍有32至34度或以上，氣象署持續針對台東發布橙色高溫燈號，還是有焚風高溫出現可能。

明天隨太平洋高壓逐漸西伸增強，吳聖宇指出，台灣北方梅雨鋒面逐漸向北調整，台灣跟著擺脫鋒前不穩定環境，轉變為受到太平洋高壓外圍偏南到東南風環境的影響，天氣型態將會變得更像夏季型。

吳聖宇指出，明後天上午各地多雲或有陽光，中午過後各地山區以及北部、東半部平地有機會出現熱對流發展擴散帶來局部短暫陣雨或雷雨，且可能出現局部單點較大雨勢。溫度持續偏高，各地高溫可達32-35度或以上。

吳聖宇說，周五(21日)起到周末(22至23日)太平洋高壓勢力有更增強趨勢，台灣持續位於高壓外圍，風向維持偏南或東南風，天氣更穩定，各地山區午後仍然會有局部熱對流發展帶來短暫雷雨機會，也可能擴展到鄰近山區的平地，到山區、溪流邊活動民眾要注意。

屆時溫度預報更高，吳聖宇說，各地高溫普遍有33-35度或以上，出現36-37度等極端高溫機會明顯增加，需做好預防中暑及防曬準備，避免熱傷害。

梅雨 鋒面 雨量 高溫

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