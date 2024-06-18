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這些地方今防雷陣雨 這天起降雨減少高溫恐36度以上

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
中央氣象署指出，今清晨至上午西半部有零星陣雨出現機率，午後加上熱力作用，中部以北、宜蘭、花蓮及其他山區也要注意雷陣雨發展，大台北、東北部及中部以北山區雨勢較明顯。聯合報系資料照
中央氣象署指出，今清晨至上午西半部有零星陣雨出現機率，午後加上熱力作用，中部以北、宜蘭、花蓮及其他山區也要注意雷陣雨發展，大台北、東北部及中部以北山區雨勢較明顯。聯合報系資料照

中央氣象署指出，今鋒面仍位於台灣北側海面，雲量較多大氣不穩定，清晨至上午西半部有零星陣雨出現機率，午後加上熱力作用，中部以北、宜蘭、花蓮及其他山區也要注意雷陣雨發展，尤其大台北、東北部及中部以北山區雨勢較明顯，可能有局部大雨發生。

此外，氣象署說，馬祖及金門離鋒面較近，容易有短暫陣雨或雷雨，馬祖並有局部較大雨勢發生機率，沒下雨時也易有低雲或局部霧影響能見度，尤其夜晚清晨時期，交通往返請留意航班資訊；北部沿海空曠地區及蘭嶼、綠島易有較強陣風，前往海邊活動請多加留意。

氣溫方面，氣象署表示，今各地高溫普遍為32到34度，局部更高，東南部仍有焚風發生的機率，高溫悶熱，近中午前後紫外線偏強，外出活動務必做好防曬並多補充水分。

氣象署指出，周三環境轉為偏南風，鋒面逐漸北抬並遠離台灣；各地大多為多雲到晴，高溫悶熱，午後中部以北、宜蘭、花蓮及其他山區有局部短暫雷陣雨，尤其大台北、東北部及中部以北山區對流發展較旺盛，有局部大雨發生機率。

周四太平洋高壓西伸增強，各地大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後中部以北、宜蘭、花蓮地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，整體降雨逐漸減少。

氣象署說，周五至下周日(21日至23日)太平洋高壓影響，風向轉為偏南風至東南風，各地為高溫炎熱、晴朗穩定，白天普遍可達33到35度，特別是周五之後西半部近山區或河谷、花東縱谷35、36度高溫範圍有擴大趨勢；中部以北、東北部、東部地區及其他山區午後雷陣雨會變得比較零星，降雨範圍縮小、也較短暫。

氣象署 馬祖 高溫

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