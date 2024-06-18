健康你我他／冰箱管理不馬虎 隔周清一次

冰箱是我家保存食物的好幫手，它可以儲存、保鮮食物，讓上班族的我們夫妻倆，不必天天上市場買菜，還可冰鎮飲料、甜點和水果，解熱消暑。

使用冰箱時，若不注意清潔、食物整理及使用要訣，不但危及冰箱壽命，也會使儲存的食物互相汙染、加速腐敗，不可不慎。因此我家隔周即全面清理冰箱一次，並把所有冰存的食物都重新審視保存期限，該丟則丟；如果聞出異味，就用稀釋的漂白水擦拭，或放檸檬或茶葉消除異味。遵守先清潔整理食材，再放進冰箱的步驟更不可少。

葉菜類先洗去塵土農藥，挑剔爛掉的莖葉，瀝乾之後，再放入保鮮袋存放冰箱。根莖類蔬菜如地瓜、馬鈴薯、胡蘿蔔等，應先除去表皮的汙土、拭乾，用白報紙包妥，再放入冰箱。

肉類、魚鮮等食材，須先洗淨切好擦乾，並分妥每次食量，再個別用保鮮袋裝好，註明購買日期，馬上放入冷凍庫冰存。要烹煮的前一晚，再取出放入冷藏室退冰，以確保新鮮。冷凍過的肉類或魚鮮，也應在一周內食用完畢，切勿儲放過久。

蛋買回家後，要先洗淨蛋殼，擦乾後再放入冰箱冷藏。罐頭食物沒吃完，記得先取出放入保鮮盒，切勿直接冷藏。至於生熟食物，務必分層置放，避免熟食被汙染或吸收異味。