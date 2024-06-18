聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／冰箱管理不馬虎 隔周清一次

聯合報／ 文／周宏昌（嘉義東區）
冰箱是保存食物的好幫手，但須注意清潔、食物整理及使用要訣。圖／周宏昌提供
冰箱是保存食物的好幫手，但須注意清潔、食物整理及使用要訣。圖／周宏昌提供

冰箱是我家保存食物的好幫手，它可以儲存、保鮮食物，讓上班族的我們夫妻倆，不必天天上市場買菜，還可冰鎮飲料、甜點和水果，解熱消暑。

使用冰箱時，若不注意清潔、食物整理及使用要訣，不但危及冰箱壽命，也會使儲存的食物互相汙染、加速腐敗，不可不慎。因此我家隔周即全面清理冰箱一次，並把所有冰存的食物都重新審視保存期限，該丟則丟；如果聞出異味，就用稀釋的漂白水擦拭，或放檸檬或茶葉消除異味。遵守先清潔整理食材，再放進冰箱的步驟更不可少。

葉菜類先洗去塵土農藥，挑剔爛掉的莖葉，瀝乾之後，再放入保鮮袋存放冰箱。根莖類蔬菜如地瓜、馬鈴薯、胡蘿蔔等，應先除去表皮的汙土、拭乾，用白報紙包妥，再放入冰箱。

肉類、魚鮮等食材，須先洗淨切好擦乾，並分妥每次食量，再個別用保鮮袋裝好，註明購買日期，馬上放入冷凍庫冰存。要烹煮的前一晚，再取出放入冷藏室退冰，以確保新鮮。冷凍過的肉類或魚鮮，也應在一周內食用完畢，切勿儲放過久。

蛋買回家後，要先洗淨蛋殼，擦乾後再放入冰箱冷藏。罐頭食物沒吃完，記得先取出放入保鮮盒，切勿直接冷藏。至於生熟食物，務必分層置放，避免熟食被汙染或吸收異味。

冰箱 食材

延伸閱讀

傻眼！好市多「氣泡酒」一開就噴掉三分之二 網笑：不是拿來喝的

薩摩耶超厭惡蔬菜！偷翻冰箱找食物被抓包 驚見嘴邊「1塊綠」飼主傻了：不是說討厭？

蔣萬安開冰箱曝接下來1個月菜色..網驚：密集恐懼發作

全國電子「618購GO購」！限時推指定四大家電68折起、筆電58折起

相關新聞

當醫師成了病患家屬／婦癌權威王功亮 為母弟成資深長照 往返北東心繫病患

每周三天在台北馬偕看診、二天至台東馬偕服務、二天時間留給家人，71歲的婦癌權威王功亮去年底卸任台東馬偕醫院院長後，仍心繫...

器捐故事5／發現器捐卡 尊重19歲女兒心願

時間彷彿凍結在2005年那天，19歲的陳椀晴在上學途中遭遇重大車禍，儘管嘉義大林慈濟醫院的醫護人員全力搶救，但她的昏迷指...

健康你我他／冰箱管理不馬虎 隔周清一次

冰箱是我家保存食物的好幫手，它可以儲存、保鮮食物，讓上班族的我們夫妻倆，不必天天上市場買菜，還可冰鎮飲料、甜點和水果，解...

指甲腫痛傷口難癒 小心皮膚癌

指甲的傷口老是好不了，指甲看起來怪怪的或有紅腫疼痛等症狀，小心可能罹患「皮膚鱗狀細胞癌」。

平日淨溪、離島淨灘 彰化湖埔生態旅遊4天有3天撿垃圾

離島的觀光垃圾無法在當地去化，所轄縣市環保局呼籲遊客打包帶回家。彰化縣湖埔社區大學生態班到蘭嶼觀光4天，淨灘撿拾海廢就花...

中部TPASS搭軌道運輸僅南部三分之一 交局：因台中有雙十公車

TPASS行政院通勤月票去年7月1日實施，台中市力拚全國最低價，讓市民在市內「299吃到飽」，今年繼續實施，目前已售出超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。