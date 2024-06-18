器捐故事5／發現器捐卡 尊重19歲女兒心願

聯合報／ 記者許凱婷／台北報導
大林慈濟醫院社工師的陪伴關懷（圖非當事人）。圖／大林慈濟醫院提供
大林慈濟醫院社工師的陪伴關懷（圖非當事人）。圖／大林慈濟醫院提供

時間彷彿凍結在2005年那天，19歲的陳椀晴在上學途中遭遇重大車禍，儘管嘉義大林慈濟醫院的醫護人員全力搶救，但她的昏迷指數一直維持在最低3分，呈現深度昏迷狀態。

當醫師告知椀晴家人其病況危急時，家人陷入痛苦與掙扎；在整理椀晴的物品時，家人發現了她的器官捐贈同意卡，這成為做出艱難決定的莫大關鍵。父母雖然不捨，仍尊重她的意願，最終捐贈了心臟、肝臟、兩枚腎臟及兩枚眼角膜，給多位病患帶來重生的希望。

大姊陳孟芸回憶起妹妹，眼眶仍微微泛紅。她還記得，椀晴曾經夢想成為一名空姐，加上她非常喜歡猴子，所以被家人暱稱為「大隻猴」，還買了許多與猴子相關的紀念品，如今成了家人心中思念的寄託，「經歷過這些，我知道做出決定有多難。但至少我們知道，妹妹的心臟還在跳動，她的器官幫助了很多人，這讓我們感到莫大安慰。」

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器官捐贈 家人 猴子

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