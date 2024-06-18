指甲腫痛傷口難癒 小心皮膚癌

指甲的傷口老是好不了，指甲看起來怪怪的或有紅腫疼痛等症狀，小心可能罹患「皮膚鱗狀細胞癌」。

一位76歲陳先生右手食指指甲出現疼痛腫脹狀況，反覆數個月，原以為只有甲溝炎毛病，但擦藥只有部分改善，經安排切片檢查，診斷為甲床鱗狀細胞癌，後續接受手術切除癌細胞，還好沒有蔓延無須截肢，術後恢復良好。

國泰醫院皮膚科主治醫師楊雅棠表示，指甲如果有紅腫疼痛等症狀，或是變形、增厚，大部分是灰指甲、甲溝炎，不過，指甲的問題也可能是皮膚腫瘤所致。指甲是皮膚的延伸，各類良性及惡性皮膚腫瘤都有可能發生在甲床及甲周皮膚，雖然皮膚癌的死亡率比率遠低於其他癌症，仍不能輕忽。

甲床鱗狀細胞癌在皮膚惡性腫瘤的占比很低，卻是指甲周邊組織最常見的惡性腫瘤。楊雅棠提到，這種指甲惡性腫瘤，好發於中老年男性，手指又比腳趾更為常見，以單一手指的表現為主。目前致病原因發現與人類乳突病毒感染、慢性輻射暴露、慢性砷中毒等危險因子有關。

楊雅棠說，甲床鱗狀細胞癌治療以外科手術為主，若腫瘤尚未侵犯到骨頭，可用莫氏手術或其他完整切除方式搭配冷凍切片確認惡性細胞切除乾淨，再依切除範圍而採用局部皮瓣重建、植皮重建或二級癒合的方式照顧傷口。若是較晚期腫瘤已侵犯骨頭，則需採手指截肢手術。

甲床鱗狀細胞癌症狀表現常與其他良性疾病如甲溝炎、灰指甲、病毒疣等非常類似，一般民眾可能難以區分箇中差異。楊雅棠強調，若是發現指甲異常或傷口久不癒合，一定要提高警覺，建議找皮膚科醫師進行評估，及早就醫診斷，及早治療。