首屆台積電旭日書獎 名單出爐

首屆台積電旭日書獎得獎名單出爐，由黃瀚嶢的散文集「沒口之河」和蕭宇翔詩集「人該如何燒錄黑暗」摘下大獎，兩人可各得獎金廿萬。兩人各是廿世代與卅世代作家，得獎作分別為生態散文與詩集，展現新世代作家的豐富與多元。

台積電文教基金會、聯合報副刊共同主辦「旭日書獎」，鼓勵台灣文學新秀，激勵創作與出版， 徵獎對象為具中華民國國籍之文學新秀的第一部個人出版作品。今年共有五十一本書參選，經三階段評審選出得獎作品。

黃瀚嶢畢業於台大森林系，畢業後從事生態插畫與環境教育，形容自己是「生態藝術工作者」、「生態斜槓」。他創作插畫多年，七年前開始以文字書寫以「台東知本濕地光電案」為主題的「沒口之河」，出書後屢得大獎，是生態創作者中少數圖像和文字可以自由轉換的好手。

談到生態寫作的世代差異，黃瀚嶢認為，上一代生態作家會想「保存原始的自然」，但這一代會思考「甚麼是自然」？當面對「未必是原始的自然」時，人類的參與和營造可能比「保存」更為重要。

「寫詩就是生活，而且是積極的生活、求真的生活。」蕭宇翔形容自己寫每一首詩都以「這是最後一首詩」的態度來寫，每次完成都覺得「在精神上跨過一個檻」， 每首詩都是一次精神的跨越。而每次動筆前，他會先問自己「五十年後還有人看這首詩嗎？」答案是肯定的，他才願意動筆。