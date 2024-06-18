寶林茶室案 消基會：團訟啟動收件

寶林茶室食物中毒案造成六死廿四傷，消基會昨宣布啟動寶林茶室團體訴訟收件，訴訟對象包含寶林茶室、廚師、遠東百貨與大食代公司。消基會董事長吳榮達表示，已取得卅位受害者提團訟的意願書，收齊正式文件後才能估算求償具體金額，可能會破億；有受害者連信義廣場都不敢走過、不敢嘗試新餐廳，希望獲得應有賠償、業者應重判。

發生於今年三月的寶林茶室食物中毒案，已釀六死，其中兩名死者更於住院數月後，於本月去世。法務部法醫研究所已完成二名死者的鑑定報告，仍有四名死者鑑定報告尚未完成；據悉，因仍有部分事證仍須釐清，全案仍由台北地檢署偵辦中。

「遠百這麼大的公司，美食街怎麼會出事；怎會想到信義區這種地方，只吃了一餐就會出人命？」曾因寶林事件住進加護病房的黃小姐透過視訊表示，食安問題已經嚴重影響她的生存權和工作權；以往她的身體非常好，現在根本不敢嘗試新餐廳，「希望我們得到應有賠償、回到原來的生活。」消基會名譽董事長蘇錦霞則表示，有受害者表示「連信義廣場都不敢走過去」，團訟將請求精神賠償。

消基會副董事長徐則鈺表示，目前填寫意願書者共卅人，仍需這些受害消費者儘速完成填寫表格，和提供證據資料等，才能早日進入提訟程序。有消費者可能主觀認知自己是受害者，卻無法提出曾至寶林用餐證明，因此消基會昨透過記者會提醒受害消費者，可盡快聯繫消基會，填妥參與團訟相關資料，不需支付費用，收件截止日期為七月底，並希望三個月內提出團訟。

徐則鈺指出，消基會目前已經開過三次義務律師團會議，啟動訴訟策略討論，及法律攻防的研析。消基會仍會儘速完成團訟訴前準備工作，同時隨時緊盯行政責任調查結果及刑事責任偵查結果，適時納入團訟有利主張。