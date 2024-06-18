電動輪椅登機遭拒 身障者：台日兩樣情

身心障礙者曾到日本旅遊時，因電動輪椅電池問題遭日本航空公司拒載，日本政府得知後儘速發函，使航空公司修改相關規定；反觀身障者團體長年向政府爭取飛行無障礙保障規範與輔具支持，都遭消極處理，因此昨公開呼籲政府正視，立委也稱改善身障者搭機權益是「義務」而非「慈善」。民航局表示將與桃機公司成立推動小組，討論建立統一指引。

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔昨在「飛行無障礙」記者會中表示，今年四月從日本沖繩那霸機場搭樂桃航空回國時，遭地勤因無法目視電動輪椅電池為由拒載；經媒體報導後，日本國土交通省稱法令未要求須當場確認電池本體，也可以利用文件或口頭申報進行電池確認，因此通知各航空公司此規定，促使樂桃修改規定。

相較日本政府積極作為，林君潔指出，台灣民團與身障者十多年來，不斷向民航局爭取飛行無障礙的保障規範及輔具支持，卻遭消極處理，且無障礙服務不齊全、資訊不清、電池規範不一、移位輔具與機場設施設備不足等，都讓地勤人員難以協助。

台、日機場搭機無障礙權益比較 製表／李柏澔

台灣殘障希望工程協會理事長黃雅雯指出，各家航空公司的機邊託運流程不同，服務人員對電動輪椅的知能也不足，故經常拒絕機邊託運，民航局應邀集各類別身心障礙代表，擬定各項服務規則，統整散落於各航空公司的服務規則。

立委洪申翰強調：「這不是慈善，而是義務。」他認為以國家預算或公共資源從事相關建設計畫時，更該有此義務；民航局必須拿出方案，告訴各大航空、機場公司應有的做法。

民航局表示，已與桃機公司共同成立通用化無障礙交通環境推動小組，將盡速由小組討論並建立統一指引，也要求各航空站與民航業者需在官網設置身心障礙旅客專區提供相關服務。