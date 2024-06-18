新北鶯歌唯一眼科診所將熄燈 家長嘆視力複檢要跑更遠

新北29個行政區有13區沒眼科診所，如今鶯歌區唯一一家眼科診所，6月初貼出公告因醫師即將退休，6月30日將吹熄燈號，不少鶯歌區家長憂，若要找診所複檢，須多花一倍車程到三峽看診，影響近5千名國小學童。記者致電該診所，醫師低調不願多談，衛生局表示，會與教育局盤點非山非市、偏遠地區學校，安排巡迴車入校看診。

衛生局統計，新北29個行政區登記立案的眼科診所共128家，板橋區24家占最多，五股、深坑、石碇、坪林、三芝、石門、八里、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里、烏來等13區，因地理位置較偏遠，或沒有醫生願意設所看診，鶯歌區唯一一家眼科診所6月也貼出公告，指醫師即將退休，診所將結束20年來的服務，鶯歌成為第14個沒有眼科診所的區域。

一名住鶯歌蔡姓家長說，國小生一年有兩次視力檢查，通常會收到視力健檢複檢回條，要求家長帶孩子去眼科複檢，該診所是鶯歌唯一一家，每到寒暑假複檢人潮爆滿，如今診所將歇業，只好帶孩子去三峽眼科複診，但三峽眼科生意好，車程加看診等待，時間成本高。

新北衛生局表示，會與教育局盤點非山非市、偏遠地區的學校需求，現有2輛視力醫療保健巡迴車，每輛造價近千萬，可入校提供視力檢查，車內配備驗光機、裂隙燈等器材，衛生局今年也編列745萬預算，有專業眼科醫師隨車看診。

另花蓮縣秀林、萬榮、光復、瑞穗、富里、卓溪也沒眼科診所，衛生局為讓偏鄉民眾看診及檢查更方便，以網路取代馬路距離，去年起在當地衛生所採用遠距醫療，與慈濟、門諾醫院合作。