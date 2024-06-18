禽流感H5N1傳染人類 警戒

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

國際新型流感疫情蠢蠢欲動，乳牛身上的禽流感爆發人類感染事件，衛生福利部疾病管制署近日宣布，疾管署將修訂新型A型流感通報定義，新增「符合急性呼吸道感染或急性結膜炎，且有禽流感A（H5N1）動物疫情接觸史」條件，自6月15日起實施。

美國近期爆發乳牛感染高病原性禽流感H5N1疫情，當地官員在5月底時通報美國第三起跟這波有關的人類染病案例，為密西根州一名農場工人，此人是該州的第二起病例，4月出現的第一起病例則是在德州。

衛福部疾管署發言人曾淑慧日前指出，為因應美國乳牛場高病原性禽流感A（H5N1）疫情，並傳染至人類事件，已邀集農業部、食藥署及專家召開傳染病防治諮詢會流感防治組會議，針對國內新型A型流感防治工作進行盤點與討論，做出病例定義修訂建議。本次修訂新型A型流感傳染病病例定義暨防疫檢體採檢送驗事項，於臨床條件增列急性結膜炎，流行病學條件增加10日內有H5N1動物疫情接觸史者。

另通報定義新增「符合急性呼吸道感染或急性結膜炎，且有H5N1動物疫情接觸史」者；此外，採檢項目還增加「結膜擦拭液」，適用於有急性結膜炎症狀者。

疾管署提醒臨床醫師要提高警覺，在看診時確實詢問與紀錄個案之TOCC（含旅遊史、職業別、接觸史、是否群聚），針對符合通報定義個案進行採檢及通報。

疾管署指出，世界衛生組織（WHO）針對新型A型流感評估，目前整體風險尚無顯著變化，各亞型禽流感病毒尚未具人際持續傳播能力，人傳人的風險低。

疫情 禽流感

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