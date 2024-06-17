平日淨溪、離島淨灘 彰化湖埔生態旅遊4天有3天撿垃圾

離島的觀光垃圾無法在當地去化，所轄縣市環保局呼籲遊客打包帶回家。彰化縣湖埔社區大學生態班到蘭嶼觀光4天，淨灘撿拾海廢就花3天，並把垃圾帶回家鄉，獲當地居民肯定，民宿也幫忙處理海廢。

湖埔社大今開會討論生態議題談到維護環境，多名生態班學員出席分享，對蘭嶼之行很有感。「生態班動起來。」黃姓學員表示，第一天到蘭嶼情人洞看到海岸堆積很多垃圾，大家沒帶中大型塑膠袋，就拿出隨身可用的小塑膠袋充當垃圾袋，約裝滿近30個小塑膠袋，集中放到附近涼亭，被當地類似環境巡守人員收走。

黃姓學員說，第二天向民宿說明旅遊順便淨灘，獲贈41個垃圾袋，生態班學員到海岸觀光後開始撿海廢，可回收資源也是集中放在休憩設施點被收走，第三天生態班學員仍在旅遊結束後撿拾岩岸垃圾，都交給熱心的民宿人員轉交清潔隊處理；湖埔社大生態班平時在家鄉東螺溪淨溪，去蘭嶼4天有3天淨灘，旅程更有意義。

湖埔社大執行長林淑玲表示，41名學員到蘭嶼生態旅遊，當然加重當地環境負荷，發現海岸很多可回收資源和垃圾就自動自發淨灘，回收品以飲料寶特瓶最多，其次是手搖飲料杯，破碎保麗龍也不少；湖埔社大學員認為，順手溪灘表達遊客不只是去消費離島風光，也願為離島環境盡一分心力。