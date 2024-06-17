衛山2024春拍 朱德群「無題」高價成交
衛山2024春季拍賣會昨天在台北內湖落幕，主辦統計2專場拍出123件作品，成交總額為新台幣6373.5萬元，其中「現代與當代藝術」場最高成交價由藝術大師朱德群「無題」摘下。
衛山2024春季拍賣會前舉辦3日預展，得讓民眾親睹115件藝術藏品，其中涵蓋焦點拍品如西班牙藝術家普連斯（Edgar Plans）的巨型英雄木雕「NBA胡桃木籃球小英雄」、英國鬼才塗鴉藝術家塗鴉先生（MrDoodle）組合拍品「塗鴉椅子」與「塗鴉桌子」等。
此次創下拍賣會最高成交金額的「無題」一同展出，該畫為朱德群1984年創作，最終以1237萬元成交。衛山拍賣今天透過新聞稿表示，綜觀整體拍場成績，藏家們出手熱烈，經典名家大師作品表現出色，充分展現各界藏家國際化的多元藝術收藏取向。
衛山拍賣表示，具備國際知名度的歐美與日本藝術家仍備受市場青睞，例如英國藝壇新星布爾格曼（Jon Burgerman）及日本新銳藝術家Yokoteen拍品創造亮眼佳績，期許未來能見到更多國際藝術大師作品參與拍賣會。
至於「現代與當代藝術」外另1專場則為藏酒拍賣會「臻萃名釀」，其中麥卡倫珍稀微型系列套組配置手工製作橡木收藏盒，最終以1410萬元高價成交，為該專場最高成交價。
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