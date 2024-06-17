中部月票搭軌道運輸僅南部1/3 交局：因台中有雙十公車

TPASS行政院通勤月票去年7月1日實施，台中市力拚全國最低價，讓市民在市內「299吃到飽」，今年繼續實施，目前已售出超過31多萬張，市民占約7成。

交通局指出，以今年與去年1到4月比較，台中捷運成長24%，公共自行車成長5.5%，市區公車則成長0.1%。

另中部地區以2023年7月至12月較2022年同期資料分析，在中彰投苗區域內，軌道運輸成長超過24%以上，其次是公共自行車成長11.3%及公路客運為10.4%；台中市境內包含台中捷運及台灣鐵路軌道運輸運量皆大幅成長超過2到3成。

中央今年繼續實施TPASS方案，台中市政府配合款1億5940元，另交通局提案中央補助款為2億7000多萬先行墊付。

民進黨議員陳俞融及國民黨議員楊大鋐均質疑，交通局未提成果分析，「只有幾張報告，就要求議會同意補助1、2億元」，說不過去。

陳俞融舉例，根據統計，中彰投苗生活圈用月票搭捷運、輕軌僅5.3萬人次，南高屏生活圈則達17.6萬人次。中部使用大眾運輸比南部還少，原因出在台中僅一條捷運綠線，要求交通局在要求議會墊付前，先考慮台中提升現有大眾運輸環境。

交通局長葉昭甫回應，TPASS通勤月票實施後，台中市捷運增加2成4，公車成長比較少，因台中市雙十公車政策，公車10公里免費，超過最多只付10元，台中市每天有20多萬人次搭公車，所以軌道運輸人次比較少，市府會想辦法增加民眾多搭公共運輸優惠。