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改善麥寮人吃飯配沙 林試所擬用生物肥料強化造林

中央社／ 台北17日電

為改善雲林麥寮鄉人「吃飯配沙」的窘境，林業試驗所今天表示，研究發現添加微生物及土壤改良資材，可強化造林苗木的生長速度與存活率，將強化研究改善當地揚塵嚴重的問題。

雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口的沙地，因為長期乾旱及東北季風吹拂，揚塵嚴重，鄰近居民面臨「吃飯配沙」的窘境。

農業部林業試驗所發布新聞指出，這需透過造林來改善問題，但是當地有強風、颱風、海風帶來的鹽沫，以及氣候變遷降雨減少等因素，不利造林發揮效果，經研究發現，可透過添加微生物及土壤改良資材，提升植物的生長速度跟存活率。

林試所舉例，以有益微生物來說，例如植物生長促進細菌和叢枝菌根菌可改善植物生長、提升抗逆境能力，相關微生物可調節植物基因表現、提高養分吸收能力及拮抗病原菌，藉此促進植物生長；另外，濁水溪出海口乾旱沙地具有極高的土壤碳庫潛力，也具參考價值。

林試所重申，在苗木微生物及生物炭資材處理及出栽試驗中，可見微生物肥料及土壤改良資材對苗木生長有積極影響性，雖然目前不同處理模式間，尚未顯現出顯著差異，將持續進行觀察、驗證，提高劣化地區植生復育的效果。

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