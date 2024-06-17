降雨範圍縮小！大台北留意午後大雨 周末慎防36度高溫

未來一周溫度愈來愈高、雨區範圍逐漸縮小，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天大台北午後留意局部大雨，周三起高壓逐漸增強，但仍有水氣，周四起雨區範圍縮小、降雨時間變短；溫度部分，周三前各地高溫32至34度，周四起升高約33至35，大台北局部高溫有機會達36度以上。

黃恩鴻說明，明天鋒面在台灣北側海面，距離台灣較近，水氣多、天氣不穩定，西半部清晨至上午有短暫陣雨，白天各地多雲偶見陽光，午後特別是大台北、東北部、中部以北山區有局部大雨發生機率；明天環境風場偏南南西風，東南部仍有焚風發生機率。

周三（19日）環境轉變，太平洋高壓逐漸增強、鋒面逐漸往北移動遠離台灣，各地多雲到晴，午後大台北、東北部及中部以北山區有局部大雨。

周四（20日）午後對流發展緩和，雨區範圍縮小、降雨時間變得較短，天氣型態主要受高壓影響，白天高溫炎熱、午後零星短暫陣雨，這種情況將持續到周日，甚至到下禮拜；另外，周四前金門、馬祖地區有低雲或局部霧影響能見度，搭機民眾需注意航班資訊。

溫度方面，黃恩鴻表示，周三前各地高溫普遍為32至34度，周四起溫度升高，各地約33至35度，周六、日2天局部地區有變得更熱的機會，大台北、東南部近山區、花東縱谷有機會達到36度以上高溫，提醒民眾要注意高溫警訊。