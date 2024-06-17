「幸福時光合影」全家福攝影活動 6/17登場

第一社會福利基金會接受新北市政府社會局委託辦理「113年新北市樂智身心障礙者服務中心」為促進溫馨祥和的家庭氛圍，鼓勵雙老家庭留下珍貴回憶，將於6月17日下午1點在新北市社政大樓5樓舉辦「幸福時光合影」雙老家庭全家福攝影公益活動，最年長者更高達88歲，對這些雙老家庭而言，能一起拍攝正式的全家福照片，是非常難忘的初體驗。

今年35歲的小吟(化名)為第一類重度智能障礙者，在新北樂智身心障礙服務中心接受服務約2年半，雖不需行動輔具，但由於父親早逝，生活大都需仰賴64歲的媽媽協助打理，由於媽媽缺乏照顧替手的協助與喘息，且對照顧資源不甚了解，身心壓力很大，因此中心開始邀請媽媽參與照顧者支持團體，協助申請長照服務，也不定期媒合物資，去年4月中心社工協助小吟申請日間照顧服務，7月正式到「中和發展中心」穩定接受服務至今。透過日間照顧的生活訓練，小吟的生活能力越來越進步，媽媽也能開始外出工作，全家的經濟與生活也漸趨穩定。

媽媽與小吟的日常生活多圍繞在醫院回診或住家附近走動，鮮少有外出旅遊及拍照留念的機會，這次藉由中心與媽媽長期建立起的信任，順利讓媽媽報名參加雙老家庭合影活動，相信小吟與媽媽可以藉此機會，留下美麗的全家福紀念照片。

第一社福社區服務處處長呂雅嵐表示，由於許多心智障礙家庭的照顧者，平常忙碌於照顧心智障礙者與生活瑣事，需要照片時才發現沒有留存自己和孩子的影像，也無法藉由照片懷念重要家人，此次「幸福時光合影」走出家門，還增添了彩妝服務，讓拍攝效果更有質感，心智障礙者也能留下美美的全家福照片，對雙老家庭是非常具有意義的一個活動。

第一社會福利基金會承辦「新北市樂智身心障礙者服務中心」服務設籍且實際居住於板橋區的6歲以上的身心障礙者(不包含視障)，提供個案及其家庭個別化專業服務，幫助不同生涯階段之身心障礙者，歡迎設籍並實際居住於新北市板橋區，有服務需求之身心障礙家庭洽詢相關服務與資源，「新北市樂智身心障礙者服務中心」聯絡電話：(02)2960-1071。