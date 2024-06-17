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圓李登輝養牛夢 農業部公告源興牛新品種

中央社／ 台北17日電
前總統李登輝。（聯合報資料照片）
前總統李登輝。（聯合報資料照片）

農業部今天公告，由財團法人李登輝基金會於2016年購入，移至花蓮縣鳳林鎮飼養，以其三芝區故居「源興居」命名為「源興牛」，今天公告為新品種，是民間保種登記牛隻新品種首例。

農業部今天公告核准「源興牛」新品種登記。關於「源興牛」源起，農業部說，為日治時期，台灣總督府自日本引進作為役用（犁田）牛隻使用；日本政府撤退後，牛群移至陽明山擎天崗放養，迄今無外來牛隻雜交，形成遺傳上與其他品種牛隻有顯著差異的獨立族群。

農業部說明，源興牛族群長期處於遺傳封閉的狀態，源興牛群與西方牛種在遺傳上的距離較遠，與日本和牛的距離較近；另經主成分分析與近鄰結合法分析結果顯示，即使源興牛與日本和牛的親緣關係相近，但仍然是個可以自成一群的獨立族群。

農業部畜牧司副司長李宜謙說，財團法人李登輝基金會於2016年將8公11母全數購入，然後移到花蓮縣鳳林鎮飼養，並以前總統李登輝生前的台北三芝故居「源興居」命名為「源興牛」；截至2022年12月，源興牛在養族群已成長為12公19母，共31頭，成長頭數為保種過程中配種所得。

李登輝於2020年7月30日病逝於台北，享耆壽98歲。李宜謙說，之後有成立源興居生技公司，2020年6月請農業部畜產試驗所輔導有關飼養及繁殖技術。

畜牧司司長江文全說，業者於2020年底正式送件農業部申請命名，經過農業部邀集學者專家召開審查委員會審查後，今天公告，但保留30天供異議者表達意見，不過基本上算是通過命名了，為國內首個民間保種命名案例，可說是一圓李登輝生前發展養牛產業夢，但還有沒商業量產的計畫。

針對「源興牛」的用途，農業部評估，源興牛為台灣重要原原種種牛，族群的延續與遺傳資源的保存可提升國產畜產種原的多樣性，可供作國產牛肉生產鏈的種原。

日本和牛 李登輝 農業部

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