颱風季將至 劉世芳：用最新科技提升防救災能量

台灣現已進入汛期，颱風季節也將到來，內政部長劉世芳今天視導中央災害應變中心、行政院國家搜救指揮中心及消防署救災救護指揮中心了解整備狀況，指示消防署運用最新科技，提升防救災能量。

劉世芳透過新聞稿表示，為了追求更好的防災與應變能力，應該充分運用當前的AI、無人機科技，包括強化中央災害應變中心應變管理資訊系統（EMIC2.0）資訊安全性與韌性備援機制、親友協尋查詢介面應對外籍人士使用更加友善。

劉世芳指出，另應與警政署、GOOGLE合作警政服務APP及Google Map，呈現就近避難收容處所，方便民眾查詢；確保各部會及地方政府救災資源資料正確性，以強化應變中心處置效能。

劉世芳說，提醒消防人員執行高山山域事故救援任務時，要特別注意自身安全，尤其善加使用衛星通訊或定位（如Garmin Inreach）設備，以利地面指揮人員掌握，並與山域主管機關要有合作機制，強化民眾入山衛星通訊或定位要求，同時引導落實登山留守機制、民間第三方登山留守協作平台，當意外事故發生時以利進行救援。

談到火災現場救災安全的提升，劉世芳指示，消防署應持續評估介接使用環境部化學雲及國土管理署「建築物公共安全標準檢查申報管理系統」，提供第一線消防人員有效救災資訊；同時建置無人機影像管理平台，以AI影像快速辨識搜尋待救者。

劉世芳說，期許未來無人機可規劃搜集現場氣溫、高度、風速等微氣象，回傳系統資料庫研判天侯及精準執行效能，提升搜救效能。

劉世芳強調，汛期前消防署已請各地方政府調查，共有14個縣市、193處易成孤島地區，並針對各區域內的避難收容所、糧食及飲用水儲備、緊急通訊設備、道路搶修機具、直升機起降場、空投點、災害防救自衛編組與辦理防救災訓練等重點項目提前盤點，以確實達成防救災整備工作。