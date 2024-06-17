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彭啓明：2024巴黎奧運 史上首次向氣候變遷負責

中央社／ 台北17日電
環境部長彭啟明（左三）昨出席巴黎奧運聯合轉播記者會。 聯合報記者林伯東／攝影
環境部長彭啟明（左三）昨出席巴黎奧運聯合轉播記者會。 聯合報記者林伯東／攝影

環境部彭啓明今天表示，他在9年前參與巴黎氣候協定簽訂，而2024巴黎奧運是奧運史上首次向氣候變遷負責的活動；他也願意站台支持體育環保活動，讓大家在日常生活中更快適應環保措施。

彭啓明今天出席2024巴黎奧運暨巴黎帕運聯合轉播記者會。他在臉書表示，大家一定很好奇運動賽事跟環境部有什麼關係，但其實這次活動具有特別的意義。

彭啓明指出，2024巴黎奧運有5項扣合永續的重點特色。首先，它是第一個氣候正向貢獻的奧運會，目標是減少50%的碳排放，支持氣候行動來實現碳中和；第二，所有比賽場館使用100%的可再生能源，包括太陽能、風能和水能，確保比賽期間的能源使用對環境影響最小。

第三，95%的比賽場地是現有或臨時設施，這不僅減少了新建設施的碳排放，還減少了對自然環境的破壞；第四，活動期間推行零廢棄物管理策略，包括資源回收、垃圾分類和再利用，目標是達到零廢棄物；最後，提供100%的公共交通、自行車和步行的綠色交通選擇，鼓勵觀眾和運動員使用低碳交通前往比賽場地。

彭啓明說，他在9年前參與了巴黎氣候協定的簽訂，見證了控制升溫的歷史性時刻；2024巴黎奧運是奧運史上首次向氣候變遷負責的活動，符合巴黎氣候協定，非常具有挑戰性。

彭啓明強調，希望未來政府和體育界能夠攜手合作，共同推動環保，應以文化的方式改變，讓大家在日常生活中更快適應環保措施；他也說如果需要，願意站台支持各種體育環保活動。

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