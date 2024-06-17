19日前防午後雷陣雨 20日起逐日漸熱至週末

氣象署今天表示，明天、19日仍然要留意午後雷陣雨，大台北、東北部及中部以北山區可能有局部大雨；20日起至週末天氣愈來愈熱，預估局部達攝氏36度以上的範圍也會逐日增大。

中央氣象署今天下午發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台中及南投山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今天台中、南投主要是午後對流性降雨，預估晚間就會趨緩。

黃恩鴻指出，今、明2天台灣北部海面的鋒面靠近、19日開始遠離，因此19日之前各地仍然是有局部午後雷陣雨的天氣，午後大台北、東北部地區及中部以北山區留意有局部大雨發生。

黃恩鴻表示，20日太平洋高壓增強、21至23日受到高壓影響，各地高溫炎熱，且有氣溫逐日漸增的趨勢，各地大致上是多雲到晴或晴到多雲，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

黃恩鴻提到，24日要觀察南海低壓帶是否會有水氣北移輸送至台灣，然而目前資料顯示影響期間不長，26日之後又會轉為以太平洋高壓為主的穩定天氣型態。

氣溫方面，黃恩鴻提到，明天偏西南風，台東地區仍要留意有焚風，並有局部36度以上高溫發生；19日之前各地高溫約32至34度，20日起約33至35度，愈到週末高溫達36度以上的範圍愈大。

黃恩鴻提醒，明天至20日清晨馬祖及金門易有低雲或局部霧，影響能見度；今晚至明晨綠島、蘭嶼及北部沿海空曠地區易有較強陣風。