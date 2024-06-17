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豪雨損害新竹縣瓜果 農業部今公告現金救助

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
農業部今天公告竹北市、湖口鄉、新豐鄉為辦理瓜類作物的農業天然災害現金救助地區。圖／新竹縣政府提供
農業部今天公告竹北市、湖口鄉、新豐鄉為辦理瓜類作物的農業天然災害現金救助地區。圖／新竹縣政府提供

本月上旬豪雨造成新竹縣瓜類作物損害，農業部今天公告竹北市、湖口鄉、新豐鄉為辦理西瓜農業天然災害現金救助地區；新豐鄉、湖口鄉為辦理洋香瓜農業天然災害現金救助地區；新豐鄉為辦理香瓜農業天然災害現金救助地區，明（18）日起至27日止受理農民申請。

縣府農業處表示，農業部公告本次辦理農業天然災害現金救助額度，西瓜為每公頃6萬2000元；香瓜、洋香瓜為每公頃8萬元。凡符合農業天然災害救助辦法第5條的農民，辦理救助項目損失率達20%以上者，依救助額度予以救助；未達20%者不予救助。短期作農產品於同產季，救助以一次為限。

農業處提醒，這次現金救助公告受理期限，自6月18日起至6月27日止，受災農戶攜帶土地所有權證明文件或土地合法使用證明文件、身分證、印章及農會存摺等，逕向轄區公所依限提出申請。

農業部 農民 額度

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