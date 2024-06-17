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數架陸籍民航機飛越金馬上空 民航局回應

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部民航局大樓外觀。記者洪安怡／攝影
交通部民航局大樓外觀。記者洪安怡／攝影

中國大陸機艦持續襲擾台灣，今有軍事臉書粉專發文指出，有數架陸籍航空公司民航機經「非正常」民航航路，飛越金門馬祖上空。交通部民航局表示，陸方航管單位下午聯繫我方，因天氣因素可能繞飛金馬上空，我方也明確回覆，勿進入金馬終端管制區域。

軍事粉專「Taiwan ADIZ」今發文指出，大約中午12時許，發現中共無人機654321（BZK-005）位於恆春東南47浬左右空域。

據了解，有金馬地區民眾今下午目擊數架陸籍民航機飛越金門、馬祖本島上空，飛越金馬上空的航空公司包含廈門航空、澳門航空、東方航空、首都航空等；民眾除直呼傻眼，更質疑現今台海中線是否已蕩然無存。

民航局指出，今受到鋒面影響，海峽及大陸沿岸地區有不良天候生成。下午陸方航管單位電話聯繫我方航管單位，因天氣因素，可能有航機會繞飛馬祖／金門上空，為維飛航安全，我方航管單位明確回覆「勿進入馬祖/金門終端管制區域」。

民航局表示，經觀察，下午數架民航機飛越金門及馬祖附近及上空時，高度未進入我方所轄金門及馬祖終端管制區域，尚未影響我方民航機飛航。我方航管單位將持續注意，確保我方民航機飛航安全，另相關資訊均轉知我軍方單位。

民航局 金門 馬祖

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