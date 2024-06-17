桃園3成會員仍未投保傷害險 7月起無法借YouBike 2.0E

北北桃3市宣布7月1日起，若未投保公共自行車傷害險，將不可騎乘YouBike 2.0E電輔車，騎乘2.0也須投保或完成投保意願調查。桃園市交通局今天表示，桃園市投保率為72.5%，仍有近3成會員未完成投保，日前已針對未投保的民眾發送簡訊通知，請民眾盡速投保，避免新制上路後影響權利。

桃園市目前有4000輛YouBike 2.0，900輛YouBike 2.0E。交通局統計，自2018年推行免費公共自行車傷害保險至今，桃園市投保率僅約70％，即使2019年12月1日起，強制新會員註冊時需填妥完整個資自動加保，仍有約3成舊會員未投保。

交通局表示，近30%未投保的都是舊會員，經問卷調查主要原因包括拒絕提供個人資料投保、不了解投保資訊等情形，考量電輔車騎乘較省力，且可更輕鬆提升車速，因此規定7月1日起會員須完成投保，才可租借電輔車。投保公共自行車傷害險後，若發生骨折等事故，可享有最高100萬理賠，住院為每日1000元。

交通局表示，市府5月起持續加強宣導，也製作宣傳圖卡轉請里辦公處協助宣導，每天都有新增的投保數，日前也針對尚未投保的民眾寄發簡訊通知，民眾可至YouBike官網或手機APP的公共自行車傷害險專區，了解免費投保資訊並查詢投保情形。

交通局也提到，今年1月起桃園全市站點皆有YouBike 2.0新系統，並持續進行1.0拆轉2.0系統，預計今年10月關閉1.0系統，屆時桃園市將全數完成升級。