最低工資諮詢會26日召開 勞部：盼往調升方向走
勞動部今天表示，最低工資諮詢會將於26日召開，最低工資目的是保障基層勞工的經濟生活，希望能往調升的方向前進，但目前並未有報告建議調幅，尚待第3季審議會全體委員決定。
媒體報導，「最低工資諮詢會」將於20日召開，並提到有建議調幅一事。勞動部今天發布新聞稿澄清，諮詢會將訂於26日召開，而目前完全沒有任何調幅建議方案。
勞動部指出，召開最低工資審議會暨諮詢會聯席會議主要就當前社會經濟情勢，以及研究小組4月份完成的影響報告，讓委員進行意見交流，目前沒有任何調幅建議方案，最低工資之擬定，仍待第3季的審議會全體委員決定。
勞動部進一步說明，26日的諮詢會是延續過去「基本工資工作小組」模式，由包含審議委員在內等30名委員，一同關注最新的消費者物價指數、經濟成長率、景氣燈號、勞工薪資及失業率等數據，並就研究小組完成的影響報告交換意見，不會作任何調整相關的決定。
勞動部強調，最低工資目的是保障基層勞工的經濟生活，當然希望能往調升的方向前進；但最低工資的調整幅度，仍須尊重第3季「最低工資審議會」審議的結果。
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