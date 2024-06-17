身障者嘆無障礙服務訓練不足 航空業者公開作法

身障者團體今召開「飛行無障礙記者會」指出，機場無障礙服務訓練嚴重不足，影響身障者搭機需求，要求民航局擬定明確規範，並編列預算增購輔具及機場無障礙設備。航空業者表示，需網路或電話預約的無障礙服務僅初步登記需求，因輔具型態不同，地勤人員現場需多問細節。

身障者團體表示，目前機場無障礙服務不齊全，如購票後，網路或電話預約無障礙服務困難重重，到機場後同樣需求須重複說明，像是沒預約過，若遇到不同的工作人員還會有不一樣的限制及處理方式；另外，也常遇到拒絕機邊托運、移位輔具與機場設施設備不足等問題。

針對重複詢問需求部分，星宇航空表示，客服僅為初步登記，考量各個乘客使用的輔具型態不同，涉及托運及是否合適上機的狀況，因此現場地勤人員會進一步詢問細節。

星宇航空表示，機場有提供輪椅服務，且都有進行人員訓練，希望乘客到機場後直接使用輪椅服務，地勤人員也會協助將乘客的輔具或輪椅托運，如此地勤人員能更好操作機具，也能確保乘客安全。

根據星宇航空官網，星宇航空有提供機場輪椅服務，出入境、過境或轉機時，可在班機起飛前24小時聯繫客服中心；若有10名以上團體旅客需要輪椅服務，建議在班機起飛前48小時（不含例假日）聯繫客服中心。

星宇所有機型都有準備1台機上輪椅提供使用，每架班機也都有保留放置1台可折疊式手動輪椅的空間，但因額度及尺寸有限，建議在班機起飛前24小時透過客服或填寫「線上表單」提出申請。

華航表示，華航飛航的多數機場均設有空橋及升降設備，方便身障旅客登機及下機，啟程前也可優先安排方便進出的走道或可動式扶手座位；各機隊均配有輪椅，方便旅客在座位及洗手間行動，空服人員也會協助行動不便旅客登機與下機、放置或取下隨身行李或輔具、飛行途中往返洗手間。

輪椅部分，華航表示，已預訂輪椅乘客，抵達機場時可聯繫華航服務人員取得輪椅，旅客也能使用自己的輪椅前往登機門，使用電動輪椅者，應在機場報到時將電動輪椅托運；華航提供一般輪椅前往登機，過境轉機及到達目的地也都提供相同服務，旅客自行攜帶的輪椅，不論手動或是電動都將免費運送。

華航表示，由於國、內外機場設施及各地法令限制不同，抵達目的地後，輪椅無法由機坪送上登機口時，會優先將乘客託運的輪椅送至入境行李提領區，抵站後，也會機準備好輪椅，將乘客送至入境行李提醒區，並協助領取乘客託運的輪椅及行李。