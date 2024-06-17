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COVID-19死亡人數降 疾管署估113年掉出10大死因

中央社／ 台北17日電

衛福部公布去年10大死因，死亡人數較前1年減少，主因是COVID-19死亡人數降低，從第3退至第6。疾管署預估，今年COVID-19死亡數會繼續降低，可能排到15名外。

衛生福利部統計處今天公布民國112年10大死因統計，112年死亡人數20萬5575人，雖台灣人口持續老化，但死亡人數仍較111年減少2863人，下降1.4%，主因是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡人數減少；死亡率為每10萬人口880.7人，下降1.5%。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天在死因公布記者會上說明，112年COVID-19死亡人數共8962人，較111年減少5705人，下降38.9%；今年初至目前累計約1000人死亡，因此預估今年死亡率會低於去年，甚至可能會排到10或15名以外。

COVID-19死亡人數減少原因，曾淑慧分析，除疫情趨緩、感染人數確實比110年少很多，此外政府也不斷推動疫苗接種，提供高風險民眾口服抗病毒藥物，才讓重症死亡降到最低。

雖然死亡人數下降，曾淑慧提醒，COVID-19威脅仍不容忽視，上週國內新增300多例本土確診病例（併發症），較前週增加25%，國內進入第6波Omicron疫情；分析指出，這波疫情將成上下波動、緩步上升，到8、9月達高峰。

曾淑慧指出，這波疫情，跟國際疫情有關，國際疫情監測發現，世界各國大部分COVID-19都有反覆上升情況，除防疫措施放鬆，也與Omicron病毒變異到JN.1、KP.2、KP.3有關，研究顯示，這幾株變異株傳播力較先前強，但造成重症的比例不必然比先前高。

對抗新變異株，曾淑慧指出，XBB.1.5疫苗效果雖受影響，但仍然有效；目前疫情仍會持續上升，XBB.1.5疫苗適用於年齡大於6個月以上者，呼籲尚未接種的民眾盡快接種。

COVID-19 疫情 疫苗

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