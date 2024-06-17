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112年自殺人數增2.9% 65歲以上輕生率降4.9%

中央社／ 台北17日電

衛福部今天公布112年死因統計，自殺死亡達3898人，較前一年增加2.9%。心理健康司長陳亮妤說，65歲以上自殺率下降4.9%，是近年首見下降，15到24歲自殺率雖仍上升但是趨勢趨緩。

衛生福利部統計處今天公布民國112年10大死因統計，分別為癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、COVID-19、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病，第10位為腎炎、腎病症候群及腎病變。

蓄意自我傷害（自殺）雖然在整體中並未名列前10，但去年自殺死亡人數達3898人，較前一年增加2.9%，標準化死亡率為每10萬人口12.7人；各年齡層中，僅65歲以上自殺死亡率較前一年下降4.9%，其餘年齡層有回升到108年疫情前水準趨勢，且在1到14歲、15到24歲、25到44歲等年齡層，皆排到前3大死因。

其中15到24歲部分，陳亮妤指出，衛福部去年與教育部合作推出「校園自殺個案關懷流程」，將校園裡輔導老師們接不住的孩子轉介到醫療系統；並推動年輕族群心理健康支持方案，讓15到30歲民眾免費諮商3次，已服務6萬4059人次、轉介就醫8495人次。

陳亮妤表示，台灣年輕族群自殺率從103年開始上升，與美國、加拿大等國趨勢相近；去年數字雖仍上升，但上升趨勢趨緩，從結果看來，這2大措施有效，今年7月將再進一步推出年輕族群心理健康支持方案。

65歲以上長者部分，陳亮妤說明，過去老年憂鬱症常被誤認為是老化、疲憊造成，或是以身體不適、活力下降來表現，而遭忽視或誤認為其他身體疾病。

陳亮妤表示，去年老年憂鬱症篩檢共進行62萬人次篩檢，其中轉介就醫2800人次、轉介心輔1553人次、轉介其他心理衛生資源3606人次；去年自殺率下降4.9%，是近年首見下降，認為是篩檢策略奏效，將持續強化與各縣市衛生局合作擴大推廣。

至於25到64歲中壯年族群，陳亮妤指出，整體自殺率大致恢復到疫情前水準，但此族群有男性大於女性特性，經專家學者分析，認為與疫情後經濟活動恢復，職場三明治族群壓力增加有關，因此將開啟與勞動部對話，共同合作推動職場心理健康計畫改善。

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憂鬱症 疫情 衛生局

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