「癌王」站穩癌症排行榜 與飲食西化、生活習慣有關

有「癌王」稱號的胰臟癌，過去被列為「少見的癌症」，二年前首度擠進十大癌症排行榜後，罹癌人數逐年攀升，威脅國人健康。台北榮總胰臟癌治療暨研究中心主任石宜銘表示，罹患胰臟癌的總人數看似不高，但死亡率超過八成，主因是太晚發現，癌細胞已經轉移且無法手術治療。

衛福部公布的112年國人十大死因，胰臟癌在十大癌症中排名第七；近十年來，胰臟癌有順位上升趨勢。石宜銘說，胰臟癌在西方國家的流行率偏高，約每10萬人有7到10人，而國人罹患胰臟癌的原因，與飲食西化、生活習慣改變有關。

造成胰臟癌的確切原因仍未明，石宜銘認為，跟攝取肉類、高糖、高脂肪、抽菸有關，還有年齡老化的危險因子。胰臟癌的發生年齡多在60歲以上，且男性較高於女性；不過，近年40至50歲即診斷出胰臟癌的例子也不少見，女性的發生率也已接近男性。

關於胰臟癌的檢查與治療，石宜銘強調，「癌王」早期沒有明顯症狀，常被誤以為是胃痛，且胰臟位置為在腹部深處，超音波很難照出異狀。通常出現黃疸症狀時，表示腫瘤已經壓迫到總膽管，或癌細胞侵襲到肝臟。

預防勝於治療，60歲以上民眾應每1-2年進行肝功能、膽道功能檢查，再加上CA19-9腫瘤標記以及腹部超音波輔助診斷。另外，有家族史、癮君子、慢性胰臟炎及糖尿病的患者，要考慮定期做高階影像檢查，盡早揪出病灶。