快訊

任期還有1年半…中科院長張忠誠提前卸任 顧立雄證實李世強接任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年癌症死亡時鐘快轉14秒 人口老化、肥胖都是因素

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
統計顯示，112年癌症死亡人數為5萬3126人，其中男性3萬1,885人，女性2萬1241人，占總死亡人數25.8%，較111年上升2.3%（增加1199人），近10年平均年增率為1.6%，標準化死亡率近10年標準化死亡率平均年降1.3%。圖／衛福部提供
統計顯示，112年癌症死亡人數為5萬3126人，其中男性3萬1,885人，女性2萬1241人，占總死亡人數25.8%，較111年上升2.3%（增加1199人），近10年平均年增率為1.6%，標準化死亡率近10年標準化死亡率平均年降1.3%。圖／衛福部提供

衛福部今公布112年國人十大死因，癌症（惡性腫瘤）連續42年蟬聯國人十大死因榜首。衛福部統計，去年我國癌症死亡發生時鐘較111年快轉14秒。國健署副署長賈淑麗表示，癌症圍堵策略「篩檢」是一環，但「預防」更是重中之重，尤其10年觀察胰臟癌、前列腺癌、卵巢癌死因排名都上升，共同的風險因子都是「肥胖」，同時人口老化日益嚴重，也會造成癌症時鐘加快。

衛福部統計處處長李秋嬿表示，去年平均每9分53秒就有1人因癌症死亡，較111年的10分7秒快了14秒鐘；112年我國5萬3126人死於癌症，111年是5萬1927人，增加了1199人，死亡率為每十萬人口227.6人，上升2.2%。

賈淑麗指出，時鐘快轉可以從台灣人口老化愈來愈嚴重的角度分析，戰後嬰兒潮世代近幾年老化速度加快， 111年老年人口比17.56%，112年底就有18.35%，上升0.8%；尤其癌症中位數、癌症發生率都是以老年人居多。癌症發生率最高70至79歲長者、死亡人口最多65歲以上長者，罹癌人數增加，死亡時鐘也連帶加速。

而癌症篩檢是否仍有未臻完善之處？賈淑麗說，五癌篩檢110年篩了487萬人，篩出5萬多人癌前病變、1萬多人確診癌症，主要是希望及早發現、及早治療；但癌症防堵上仍著重「預防」，飲食、運動習慣都得要國人自主管理；主要受到新冠疫情影響的癌症，當時擔心「口腔癌」無法篩出，因為篩檢要張口，礙於疫情不便，確實有影響，但其他癌症從陽性追蹤率來看，已有相當的成效。

賈淑麗說，癌症篩檢陽性後還得要追蹤，稱作「陽追率」，先前新冠疫情期間擔心篩檢狀況不佳，因此希望醫療院所、衛生單位著重在追蹤癌症篩檢陽性的個案，108年疫情前陽性追蹤率87%，110年達到88.9%提升近2%，花費相當多心力，但確實仍有部分民眾「依舊不願出來接受追蹤」。

賈淑麗也說，篩檢並非癌症防治唯一策略，這次死因統計也發現，較十年前上升的胰臟癌、卵巢癌、前列腺癌，共同的風險因子就是「肥胖」，肥胖除了帶來慢性病風險外，連帶也增加許多癌症風險，因此真正預防癌症還是得強調健康生活型態，不菸、不酒，維持健康飲食。

衞生福利部國民健康署副署長賈淑麗表示，癌症圍堵策略「篩檢」是一環，但「預防」更是重中之重，尤其10年觀察胰臟癌、前列腺癌、卵巢癌死因排名都上升，共同的風險因子都是「肥胖」。記者黃義書／攝影
衞生福利部國民健康署副署長賈淑麗表示，癌症圍堵策略「篩檢」是一環，但「預防」更是重中之重，尤其10年觀察胰臟癌、前列腺癌、卵巢癌死因排名都上升，共同的風險因子都是「肥胖」。記者黃義書／攝影

疫情 癌症 風險

延伸閱讀

前列腺癌死亡率高過10年前 醫：「這年齡」發生可免治

4張圖看十年癌症威脅演變 這個癌死亡率增加逾五成

衞福部：癌症42年列十大死亡首位 癌症死亡時鐘快14秒

因應人口老化 南投社區藥局投入公衛服務

相關新聞

身障者嘆無障礙服務訓練不足 航空業者公開作法

身障者團體今召開「飛行無障礙記者會」指出，機場無障礙服務訓練嚴重不足，影響身障者搭機需求，要求民航局擬定明確規範，並編列...

大雷雨來了！2縣市大雨特報 恐下到晚上

中央氣象署下午15時30分針對台中市山區、南投縣山區發布大雨特報，恐下到晚上。

今年癌症死亡時鐘快轉14秒 人口老化、肥胖都是因素

衛福部今公布112年國人十大死因，癌症（惡性腫瘤）連續42年蟬聯國人十大死因榜首。衛福部統計，去年我國癌症死亡發生時鐘較...

亞東急診室燃燒殆盡悲歌 五大醫護團體倡議支出目標制

亞東醫院急診醫學部主治醫師朱聖恩日前在臉書發文，記述急診室實況，感慨經過良好訓練、可以同時處理多名急重症的專業護理人員，...

自殺未進入十大死因 長者族群下降心健司歸功這措施

衛福部今天公布去年（112年）國人十大死因，癌症（惡性腫瘤）仍占據首位，並已是連續42年高居第一名。國人所關心的自殺死亡...

「癌王」站穩癌症排行榜 與飲食西化、生活習慣有關

有「癌王」稱號的胰臟癌，過去被列為「少見的癌症」，二年前首度擠進十大癌症排行榜後，罹癌人數逐年攀升，威脅國人健康。台北榮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。