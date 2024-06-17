今年癌症死亡時鐘快轉14秒 人口老化、肥胖都是因素

衛福部今公布112年國人十大死因，癌症（惡性腫瘤）連續42年蟬聯國人十大死因榜首。衛福部統計，去年我國癌症死亡發生時鐘較111年快轉14秒。國健署副署長賈淑麗表示，癌症圍堵策略「篩檢」是一環，但「預防」更是重中之重，尤其10年觀察胰臟癌、前列腺癌、卵巢癌死因排名都上升，共同的風險因子都是「肥胖」，同時人口老化日益嚴重，也會造成癌症時鐘加快。

衛福部統計處處長李秋嬿表示，去年平均每9分53秒就有1人因癌症死亡，較111年的10分7秒快了14秒鐘；112年我國5萬3126人死於癌症，111年是5萬1927人，增加了1199人，死亡率為每十萬人口227.6人，上升2.2%。

賈淑麗指出，時鐘快轉可以從台灣人口老化愈來愈嚴重的角度分析，戰後嬰兒潮世代近幾年老化速度加快， 111年老年人口比17.56%，112年底就有18.35%，上升0.8%；尤其癌症中位數、癌症發生率都是以老年人居多。癌症發生率最高70至79歲長者、死亡人口最多65歲以上長者，罹癌人數增加，死亡時鐘也連帶加速。

而癌症篩檢是否仍有未臻完善之處？賈淑麗說，五癌篩檢110年篩了487萬人，篩出5萬多人癌前病變、1萬多人確診癌症，主要是希望及早發現、及早治療；但癌症防堵上仍著重「預防」，飲食、運動習慣都得要國人自主管理；主要受到新冠疫情影響的癌症，當時擔心「口腔癌」無法篩出，因為篩檢要張口，礙於疫情不便，確實有影響，但其他癌症從陽性追蹤率來看，已有相當的成效。

賈淑麗說，癌症篩檢陽性後還得要追蹤，稱作「陽追率」，先前新冠疫情期間擔心篩檢狀況不佳，因此希望醫療院所、衛生單位著重在追蹤癌症篩檢陽性的個案，108年疫情前陽性追蹤率87%，110年達到88.9%提升近2%，花費相當多心力，但確實仍有部分民眾「依舊不願出來接受追蹤」。