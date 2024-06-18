年輕人該不該「精緻窮」？哈佛「幸福課」曝：四種人生這種最理想

當下年輕人常陷入「精緻窮」的境地，追求高品質生活卻不斷透支。然而，真正的幸福人生並非源自物質的堆砌。哈佛幸福課教會我們，幸福源自於找到當下和未來的平衡點。既不會因為過度享樂透支未來，也不會為了未來完全犧牲當下。

在年輕人愛用的社群平台Dcard上，一個獨特的話題──「精緻窮」，討論聲量竟然在近年的整體漲幅達到三倍之多，而且還在不斷增加中，代表這不僅僅是一個熱詞，更是一種生活態度的崛起。

根據AI網路聲量觀測服務OpView最新一份報告，精緻窮早在2021年就出現，在Dcard上的討論量，到了2022年就有約86％的成長，更於2023年成長155％，預估2024年將有3124則討論，引起愈來愈多的關注。

運用AI技術、開發OpView的意藍科技董事總經理楊立偉分析，年輕人其實是迫不得已的精緻窮。因為Z世代的投入職場最多也只有5年，收入相對有限，存款不多，但也不希望因此虧待自己、犧牲生活品質，要過上「窮得漂亮」的生活。

比如月薪3萬也能常常出國、一頓500元的下午茶說喝就喝，甚至可以透支信用卡分期買精品和高檔貨。更典型的是，花5000元請造型師護理出美髮後，再別上百元便宜髮夾。或是身穿萬元起跳的名牌套裝，騎YouBike通勤。

Dcard上許多關於精緻窮的貼文，就寫著：「反正買不起房，老婆也不想生，那為什麼不把錢變成自己想要的樣子？」精緻窮，意思就是雖然存款很少，但生活要過得很精緻，及時行樂，錢都花費在消費上。

Z世代獨特金錢觀

楊立偉特別指出年輕人這一價值觀的有趣之處：以前諸如草莓族、月光族的稱號，年輕人認為是外界貼的標籤而不認同，不過現在年輕人卻是主動宣稱自己是精緻窮，並不以身上這種標籤為恥，甚至有一點自嘲的意味。

只不過，精緻窮雖說主張要好好享受青春、即時行樂，但實際上也有另一派的生活態度，是除了過著精緻窮的日子之外，依舊希望存點錢為未來做準備。

像是另一位網友就說：「目前就在體驗精緻窮，每年出1～2次國、每個月吃幾次2000～5000的大餐、用品都是精品、一個月開銷最低5萬元。反正不買房不買車不婚也不生，目前只存一筆去評估安樂死的費用，以後老了可能會用到。」

貧與窮，定義並不完全相同。貧，代表生理上的基本需求沒有被滿足；窮，則代表一種求而未達、欲望沒有完全被滿足的狀態，例如和尚因為戒欲，所以貧而不窮。流行語是精緻窮而非精緻貧， 意味著物質欲望膨脹得太快，因此感到窮。

再進一步推演，年輕人真正需要在意的或許不是精緻窮與否，而是該如何找到適合自己的生活方式。

四種人生誰最幸福？

哈佛大學最受歡迎的「幸福課」或許能給人啟發。教授幸福課的班夏哈（Tal Ben - Shahar）於《更快樂》（Happier）一書，描述了4種典型的人生狀態：虛無主義型、享樂主義型、忙碌奔波型和幸福型。

處在虛無主義型（Nihilistic）狀態的人，對未來沒什麼期待，對現在的生活也沒興趣，表現出「得過且過」「不想活著也不想死」的想法。

享樂主義型（Hedonistic）則是為了追求當下的快樂，不惜透支未來。比如某一類的「精緻窮」花錢大手大腳。

班夏哈提醒，這樣的享樂會讓人生充斥各種各樣的風險，比如吃炸雞就有未來要變胖的風險，不理性消費就有陷入財務危機的風險。

而忙碌奔波型（Rat Race）的人，一直在為各種各樣的目標犧牲當下的快樂，任何的享受在他們看來都很罪惡。代表性人物就是停不下來的工作狂，或是為了買房子拚命節衣縮食的人。

班夏哈認為，這樣的狀態久了，整個人會一直處在緊張焦慮的狀態，很難放鬆，也很難感受到生活的美好。

最理想的是找到當下和未來平衡點的幸福型（Happiness）。既不會因為過度享樂透支未來，也不會為了未來完全犧牲當下。只要找到這個平衡點，選擇的時候就不會再糾結，也不會輕易被時下流行的看法所影響。

找到幸福的平衡點，《遠見》爬梳各方專家意見，具體有以下四種方法：

方法一：培養預算概念。

很多精緻窮的人被「能力範圍內買最好的」洗腦，明明收入並不高，也沒想明白什麼叫做「能力範圍內最好的」，直接轉譯成「我手頭的錢能付得起的最貴的」，於是買買買，結果成了月光族。

假使工作幾年，一點積蓄也沒有，萬一遇到突然生病、失業這樣的情況，或者結婚買房子需要大量的開支，馬上就會落入「貧困陷阱」。

培養預算概念，首先要了解自己的需求。知道什麼是不買不行，什麼又是可有可無的，心中做個優先順序排序，然後按照這個標準去安排自己的花銷。

方法二：延遲滿足而不是摳門。

真正的延遲滿足，是懂得為了長遠利益適當犧牲眼前利益，找到一個未來和現在收益的平衡點。既不會讓自己太痛苦堅持不下去，也不會太放縱透支未來。

但「延遲滿足」不是「吃苦」和「省到最高點」，不避走極端一味犧牲自己的快樂，更不是無限壓抑自己的欲望。

方法三：屏蔽外界誘惑。

精緻窮，有時是一種潛在的攀比心理，或是「打腫臉充胖子」的面子工程，當周遭朋友和同事都光鮮亮麗，自己自然不能屈居人後，因此造成「包裝自己」的消費成本過大，人是精緻了，錢包卻窮了。

換個角度說，不必為了偽裝精緻，大買特買精品和高檔貨。通過「斷捨離」剝離掉人為製造的焦慮，窮的感覺就會好很多。

方法四：學會真正的精緻窮。

精緻窮的生活，可以是手邊沒有太多錢，但衣著乾淨整潔，家裡井井有條，精神生活富足。就像愛吃糖，但只買一顆，錢不多，但都花在真正喜歡和值得的地方。即使窮，但不影響生活的精緻。

（本文出自2024.06.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）