不到10分鐘有1人因癌喪命 食道癌、乳癌死亡率略增

衛福部今天公布去年10大死因，癌症蟬聯榜首42年，癌症死亡時鐘快轉至不到10分鐘就奪1命；卵巢癌、前列腺癌、肝癌、大腸癌死亡率下降最多，食道癌、女性乳癌略為增加。

癌症自民國71年起已連42年居10大死因首位，112年奪5萬3126人性命，較111年增1199人，死亡率為每十萬人口227.6人，上升2.2%，癌症標準化死亡率為每十萬人口115.4人，較111年下降0.5%。衛福部統計處科長呂淑君說，標準化死亡率與死亡率趨勢相反，與人口老化有關。

112年癌症死亡按年齡別統計，死亡人數多集中於55歲以上族群，占8成7；癌症死亡人數增加以65至74歲較明顯。112年10大癌症死因順位與111年相同，肺癌及肝癌連續44年排名前2名。標準化死亡率下降最多者為卵巢癌、前列腺癌、肝癌、大腸癌；食道癌、女性乳癌略為增加。

衛福部國健署副署長賈淑麗表示，即使世界衛生組織將癌症歸因菸、酒、不健康飲食、不運動或家族史等，但乳癌與多數癌症一樣成因都不明，因此癌症防治倡議仍以篩檢為主，乳癌篩檢在疫情期間篩檢率不降反升，至於是否繼續下修公費篩檢年齡需進一步實證。

賈淑麗說，食道癌則有更明確的實證，指出與菸酒、檳榔使用有關聯性，但全世界現階段對於食道癌還沒有公定的篩檢方式，若有疑似症狀，多數是就醫進行胃鏡檢查。任何篩檢都需要實證基礎，國健署將持續檢視對高風險、高發生率的癌症篩檢模式，與國際模式接軌。

賈淑麗表示，肺癌、肝癌連續44年位居癌症死因前2名，近年是防治重點項目，從111年7月起提供高風險族群低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌公費篩檢，逾10萬人篩檢，早期發現增25%存活率，5年存活率達9成以上，研判需執行一段時間，才能像子宮頸癌有長期下降趨勢。