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國藝獎得主姚淑芬舞作「下一日」 每場限定1名觀眾獨享

中央社／ 台北17日電

在AI即時運算與硬體技術日漸強大的世界趨勢下，國家文藝獎得主編舞家姚淑芬推出新作「下一日」，每場限定1名觀眾與編舞家進行夏日思考、獨享與作品的私密時光。

世紀當代舞團透過新聞稿分享，姚淑芬在創作與即時影像結合舞蹈的作品「蒼穹下」、「塵漠的凝視」後，以更為強大的即時錄像捕捉技術及即時運算程式，與新銳導演呂柏勳再次合作。

他們以裝置互動影像及現場演出，探索科技與人類的相互關係，透過即時運算的不可預知性，捕捉無常累積出的日常，進行「下一日」為何的思辯。

「下一日」也邀請參與2022年「出口國際藝術節」日本動態視覺藝術家高橋啟佑參與，透過他簡潔凝鍊卻繁複動態影像，結合藝術家高昌湧的裝置裡，以生活常見的輪椅作為主構的無機動力，是生命缺憾的乘載與過渡。

新生代多媒體藝術家呂坤彧則採集無常的靈光，運用即時數位捕捉技術再製與身體表演者們交流熔接出有機的無常，在曠日許久的日常與無常交互探索，編構跨越定義藩籬的身體表演；即日起至7月7日在台北北投鳳甲美術館展演。

日本 美術館 舞團 藝術家

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