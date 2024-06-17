自殺未進入十大死因 長者族群下降心健司歸功這措施

衛福部今天公布去年（112年）國人十大死因，癌症（惡性腫瘤）仍占據首位，並已是連續42年高居第一名。國人所關心的自殺死亡人數，去年為3898人，較前一年增加111人，增加2.9%，居國人主要死因第11位；死亡率為每十萬人口16.7人，與上年相較上升2.8%。

衛福部分析發現，112年自殺死亡人數中，男性2500人，占比64.1%，較前一年增81人，上升3.3%，居男性死因第12位；女性為1398人，占比35.9%，較上年增30人，上升2.2%，為女性死因之第13位；男性自殺死亡率為每十萬人口 21.7人，約為女性11.8人的1.8倍。

衛福部統計處科長呂淑君表示，去年65歲以上自殺死亡率較111年下降4.9%，但其餘年齡層有回升至疫情前的趨勢。

衛福部心理健康司長陳亮妤表示，國內自殺現況，從2014年逐漸上升，如美國、加拿大等趨勢，但去年已將趨勢壓平，而去年65歲以上長者自殺死亡率下降，15至25歲族群自殺率雖然仍持續上升，但趨勢漸緩，值得注意的是，26至45歲的中壯年族群的自殺率則是回到疫情前。

陳亮妤指出，年長者罹患憂鬱症時，常被認為是老化、累而不想出門，或是活力下降，甚至是以身體的不適進行展現，因而誤認是其他疾病，因此，老人憂鬱篩檢十分重要。

陳亮妤說，年長者在疫情期間可能不想外出，無法接受篩檢，或是受到活動減少、心情憂鬱等影響，而增加自殺的情形，且疫情期間外在環境情形複雜，自殺原因並非單一因素所致。

陳亮妤說，針對老人族群，112年老人憂鬱篩檢達62萬6345人次，其中轉介就醫2800人次、轉介心輔1553人次、轉介資源3606人次，未來將持續強化與各縣市衛生局合作推廣老人憂鬱篩檢。

至於去年推動15至30歲年輕族群心理健康支持方案，服務6萬4059人次、轉介就醫8495人，並於針對年輕族群112年函頒「校園自殺個案關懷流程」，及早發現、及早治療。

陳亮妤說，去年新冠疫情趨緩，經濟活動回到疫情前，進一步分析，25至64歲中壯年族群的自殺者性別發現，男性多於女性，可能是疫情後，經濟恢復活動，又感受到上有父母、下有子女的職場三明治壓力，而其餘詳細資料需進一步分析，並與開啟與勞動部對話，合作推動職場心理健康計畫。

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