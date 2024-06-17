擴大印度旅客市場 觀光署首邀10業者來台踩線
為擴大印度旅客來台市場，觀光署6月下旬首度邀請10名印度旅遊業者來台踩線，6天行程將以北部為主，同時包含宜蘭、東北角等地，並與台灣業者交流。
為擴大印度旅客來台，交通部觀光署今年在孟買設立台灣觀光服務處，並參加印度指標性商務型旅展，宣告台灣觀光重回印度市場。
觀光署今年6月20日首度邀請印度旅遊業者來台踩線，觀光署表示，這次從印度4個城市找10家業者10名代表來台6天行程，將以北部為主，並帶業者遊覽宜蘭、東北角等地，也跟台灣業者交流，拓展台灣觀光。
觀光署指出，印度是很有發展潛力的市場，希望透過邀請業者來台踩線，可以熟悉旅遊環境與資源，並帶旅客來台旅遊。
至於印度旅客來台簽證方面，觀光署指出，印度旅客來台需申請觀宏專案，也就是透過觀光署指定旅行社團體旅遊申請電子簽證來台。
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