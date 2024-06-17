擴大印度旅客市場 觀光署首邀10業者來台踩線

天天運動反而增重！三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在粉專提醒民眾，過度的有氧運動反而會讓體內壓力荷爾蒙「皮質醇」升高，使人更容易覺得餓、進食後吸收得更多，建議不要天天運動，以練一天，休息一到兩天，每次至少30分鐘的適度運動為主。

2024-06-17 12:33