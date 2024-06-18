黃仁勳也愛！咖啡該喝冰、熱還是冷泡？3張表解讀哪種最提神又養生

輝達創辦人黃仁勳曾提過，喝冰咖啡是讓他保持精力充沛的秘密。另外，行家偏愛的冷泡咖啡，和一般冰咖啡又有什麼不同？為何有人改喝冷泡腸胃就變好？3張表速解超商咖啡的成分眉角，以及哪一種在夏天喝，最能提神還有養生功效？

端午節過了，正式迎接夏天。咖啡喝熱的會讓人一直冒汗，該改喝冰的嗎？其實，不少人是冰咖啡的擁護者。像是輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳至印度參訪時曾表示，自己保持精力充沛的秘密是冰咖啡，一天可以來上兩杯。在越南參訪時，黃仁勳也曾嘗試當地以越式蛋咖啡聞名的「Giang Cafe」冰咖啡。

但，除了冰咖啡，還有一種冷泡咖啡也在近年興起。一位熱愛咖啡的網友「Ivndr_」，則是冷泡咖啡的愛好者，來聽聽他的心得見證。

他曾在Reddit上發文表示，以前喝咖啡常常腸胃不適，總以為是咖啡因所導致。但在某年夏天改喝冷泡咖啡後，竟發現這種泡咖啡的方式，不但味道較為回甘，腸胃也不會因此變得敏感。這值得相信嗎?

到底在夏天咖啡喝熱的或冰的，哪一種比較提神？冷泡咖啡（Cold Brew）和冰咖啡(Iced Coffee)又有什麼不同？在健康養生功效上又有什麼差別？根據許多科學期刊研究，答案可能會顛覆你想像。

冷泡咖啡：香氣濃郁，較少腸胃問題

首先，許多咖啡行家喜愛的冷泡咖啡，或說冰釀咖啡好處在哪裡? 製作上又有什麼差別?

不論是稱為冰釀或冷泡（Cold Brew）的咖啡製作方式，通常是將研磨過的咖啡粉浸泡於冷水中，放置在常溫或者冰箱中長達12～24小時，過濾咖啡粉而成。有些人飲用前還會再兌水或者加入牛奶。

在口感方面，根據2022年加州大學戴維斯分校團隊的研究指出，冷泡法調製出來的咖啡，比起一般的冰咖啡或者熱咖啡，飲用口感上比較不酸與苦，柔和許多，且更能保留咖啡中的花香與水果味。難怪會獲得不少咖啡鐵粉的擁戴。

至於咖啡對於健康的好處，許多醫學專家公認咖啡中對人體最有益的抗氧化物：氯原酸（3-CGA ），到底冷泡比較多？還是熱咖啡比較多呢？

其實，根據2018年刊登在Nature期刊上的一份研究指出，不論冷泡或者熱泡能保存的氯原酸濃度差不多！也因此人們無論喝冷的還是熱的，都能享有減少身體發炎，抗老等養生功效。

不過，冷泡咖啡勝於熱咖啡的地方是：由於酸味較淡，可以讓胃腸對酸味敏感的人比較能調適。

因此，前述Reddit上網友 Ivndr_的實證，確實有其根據。如果他是屬於腸胃對酸味敏感的人士，因此讓腸胃問題消失是可以想見的。

只是，冷泡咖啡的製作上有一點需要小心：根據2021年刊登在《Food Research International》的一份研究指出，冷泡咖啡要小心長時間低溫沖泡有可能產生的細菌，建議用相對潔淨的冷水來沖泡，並放置冰箱比較衛生。

冰咖啡：健康功效和熱咖啡接近

至於如黃仁勳喝一般冰咖啡（Iced Coffee），製作方式是將熱水沖泡的咖啡冰鎮或加上冰塊降溫而成。

另外，許多人常懷疑，咖啡加入冰塊或冰鎮，可能就會讓咖啡內成分改變，因為口感喝起來也不對了。是真的嗎？

其實，根據2021年波蘭波美尼亞醫科大學(Pomeranian Medical University in Szczecin)團隊研究指出，咖啡靠熱水沖泡萃取出更多抗氧化物質後，即便之後變冷也不會改變裡面的成分。因此，如果喝了加冰塊或冰鎮過的咖啡，能享受到的養生功效和其他兩類咖啡都是一樣的。

只是一般冰咖啡比較難凸顯香氣，但也仍保有熱咖啡的酸澀，沒有冷泡咖啡那樣順口，難怪對許多人來說，喝冰咖啡的五感體驗整體來說比較平淡。

熱咖啡：最能品味焦香與酸味

最後，一般人最熟悉的熱咖啡（Hot Brew），不論是熱黑咖啡或者熱美式，在製作上都是透過攝氏85度至92度間的熱水來沖泡豆子或者咖啡粉而成。

這個高溫萃取方式，根據前述的波蘭研究，以及2022年加州大學戴維斯分校團隊的研究指出，比起冷泡更能萃取出呋喃（furans）、吡咯（pyrroles）、麥芽酚（maltol）等異環化合物。這些化合物正是決定許多人天天所喝的咖啡中，其焦香苦味和酸味複雜口感的關鍵。

也因為熱泡方式較能提取這類化合物，讓熱咖啡的苦味與酸味，顯著高於冷泡咖啡。

若談到氯原酸這類多酚的含量，熱咖啡則是和冷泡咖啡差不多。要選擇哪一種都行，只是對於許多相信中醫「冰飲少喝」的人士來說，夏天堅持喝熱咖啡，還多了讓身體不會受寒的功效。

3類咖啡哪種最提神？

至於在提神功效，主導喝咖啡幫助清醒的因素自然是咖啡因。這三類咖啡如果都是一樣的分量豆子以及水沖泡出的杯量，到底哪一種咖啡因最多？

答案揭曉，根據2018年一份刊登在《Nature》期刊的研究指出，冷泡咖啡中的咖啡因濃度，會明顯高於熱泡咖啡。至於冰咖啡當初是用熱咖啡降溫而成，咖啡因濃度也跟熱咖啡一樣，會略低於冷泡咖啡。

不過，市面上有一派咖啡玩家堅持認為，許多店家提供的冰咖啡時，為了讓低溫時，舌頭味蕾仍嘗得到咖啡香，會添加更多的咖啡，反而比熱咖啡或冷泡咖啡的咖啡因含量更高，更提神。這個傳說是真的嗎？

其實，不如直接檢視國內主流咖啡品牌的標示，就可發現，還是要看各家自調配方而定，沒有一定答案。

超商咖啡比拚：小心果汁冰咖啡？

以全家超商的Let’sCafe經典美式咖啡為例，若比較中杯的咖啡因含量，熱美式一杯含有224毫克，高於冰美式的181 毫克。但特大杯冰美式的咖啡因含量為346毫克，比特大杯熱美式的332毫克多！剛好相反。

更新時間：2024/5/29 資料來源：全家超商Let'sCafe官網 圖表來源／遠見

以7-11超商的CityCafe來說，若是一般美式咖啡來說，不論杯量大小，均為熱的咖啡因含量高於冰的。但是若看精品美式的瓜地馬拉咖啡來說，中杯的咖啡因是熱的高於冰的，改成大杯就變成冰的咖啡因比熱的多了。

更新時間：2024/6/12 資料來源：7-11超商CityCafe官網 圖表來源／遠見

此外，近年興起將果汁或氣泡水加入咖啡的新興作法，因為清涼舒爽在夏天尤其受歡迎，但可能要小心咖啡因含量比想像高！

像是7-11超商的西西里風檸檬氣泡咖啡，特大杯一杯的咖啡因含量就高達356.7毫克，其實是該家超商咖啡中含量第二高飲品。僅次於CityCafe第一高，由特特大杯裝的「超大咖冰美式」540毫克咖啡因。

然而，當你喝了加了果汁與氣泡水清爽的西西里咖啡時，可能會因咖啡味不重而輕忽了。因此，無論是到此類連鎖品牌咖啡，或者獨立店家買果汁咖啡時，都請跟店家再確認實際配方。

總括來說,冰咖啡、冷泡咖啡與熱咖啡皆具不同的優缺點,可以根據個人需求和偏好,在三者之間靈活選擇。以下是一張簡單比較表,供您參考:

資料來源：《Nature》,MDPI , ResearchGate 圖表來源／遠見

（本文出自2024.06.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）