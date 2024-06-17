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前列腺癌死亡率高過10年前 醫：「這年齡」發生可免治

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
統計顯示，112年癌症死亡人數為5萬3126人，其中男性3萬1,885人，女性2萬1241人，占總死亡人數25.8%，較111年上升2.3%（增加1199人），近10年平均年增率為1.6%，標準化死亡率近10年標準化死亡率平均年降1.3%。圖／衛福部提供
統計顯示，112年癌症死亡人數為5萬3126人，其中男性3萬1,885人，女性2萬1241人，占總死亡人數25.8%，較111年上升2.3%（增加1199人），近10年平均年增率為1.6%，標準化死亡率近10年標準化死亡率平均年降1.3%。圖／衛福部提供

衛福部今公布112 年國人十大死因，癌症連續42年成為國人死因首位，死亡率排名與前一年一致，但比較10年變化，發現102年與112年癌症死亡率前列腺癌死亡率上升。醫師表示，前列腺癌有年輕化趨勢，和民眾的飲食西化有關，不過前列腺癌屬於「緩慢癌」病程較慢，若發生在八、九十歲長者上，有時會建議不用治療。

衛福部今公布112年十大癌症死因依序（單位：人／每10萬人口）：

（1）氣管、支氣管和肺癌死亡44.3人

（2）肝和肝內膽管癌33.1人

（3）結腸、直腸和肛門癌29.1人

（4） 女性乳癌25.2人

（5）前列腺（攝護腺）癌15.7人

（6）口腔癌15.5人

（7）胰臟癌 12.3 人

（8）胃癌10.0人

（9）食道癌8.8人

（10）卵巢癌6.4人

就近10年順位上升之癌症死因觀察，與102年比較，名次上升者有前列腺癌、胰臟癌與卵巢癌。前列腺癌於112年死亡人數1815人，較111年下降0.8%，死亡率每十萬人口15.7人，亦較111年下降0.7%；若與102年比較，前列腺癌死亡人數及死亡率分別上升42.5%及44.3%，由第6位上升至第5位。

泌尿科醫師顧芳瑜表示，前列腺癌與「肥胖」、「飲食西化」、「遺傳」有關，美國人飲食多紅肉，因此前列腺癌盛行率高於亞洲人，但近年台灣人紅肉攝取量增加，罹患率開始增加後也出現年輕化的趨勢。

「不過，前列腺癌是很緩慢的癌症。」顧芳瑜說，大多癌別都要看5年存活率，但前列腺癌得看10年存活率，雖然一樣會擴散，但病程發展較慢，5年內基本上不會死亡，也因此，若高齡80歲甚至90歲男性確診前列腺癌，通常不需要治療。

顧芳瑜表示，前列腺癌死亡率較十年前提升，其中一項因素與「不易發現」有關，由於前列腺癌早期無症狀，臨床上許多早期發現多是前列腺肥大或其他健檢時「順便查出來的」，過往60歲開始檢查發現，但近年愈來愈多50多歲就確診的個案，男性45歲後建議定期檢查，若有家族史則從40歲開始。

前列腺癌於112年死亡人數1,815人，較111年下降0.8%，死亡率每十萬人口15.7人，亦較111年下降0.7%；若與102年比較， 前列腺癌死亡人數及死亡率分別上升42.5%及44.3%，順位由第6位上升至第5位。圖／衛福部提供
前列腺癌於112年死亡人數1,815人，較111年下降0.8%，死亡率每十萬人口15.7人，亦較111年下降0.7%；若與102年比較， 前列腺癌死亡人數及死亡率分別上升42.5%及44.3%，順位由第6位上升至第5位。圖／衛福部提供

死亡率 癌症

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