前列腺癌死亡率高過10年前 醫：「這年齡」發生可免治

衛福部今公布112 年國人十大死因，癌症連續42年成為國人死因首位，死亡率排名與前一年一致，但比較10年變化，發現102年與112年癌症死亡率前列腺癌死亡率上升。醫師表示，前列腺癌有年輕化趨勢，和民眾的飲食西化有關，不過前列腺癌屬於「緩慢癌」病程較慢，若發生在八、九十歲長者上，有時會建議不用治療。

衛福部今公布112年十大癌症死因依序（單位：人／每10萬人口）：

（1）氣管、支氣管和肺癌死亡44.3人

（2）肝和肝內膽管癌33.1人

（3）結腸、直腸和肛門癌29.1人

（4） 女性乳癌25.2人

（5）前列腺（攝護腺）癌15.7人

（6）口腔癌15.5人

（7）胰臟癌 12.3 人

（8）胃癌10.0人

（9）食道癌8.8人

（10）卵巢癌6.4人

就近10年順位上升之癌症死因觀察，與102年比較，名次上升者有前列腺癌、胰臟癌與卵巢癌。前列腺癌於112年死亡人數1815人，較111年下降0.8%，死亡率每十萬人口15.7人，亦較111年下降0.7%；若與102年比較，前列腺癌死亡人數及死亡率分別上升42.5%及44.3%，由第6位上升至第5位。

泌尿科醫師顧芳瑜表示，前列腺癌與「肥胖」、「飲食西化」、「遺傳」有關，美國人飲食多紅肉，因此前列腺癌盛行率高於亞洲人，但近年台灣人紅肉攝取量增加，罹患率開始增加後也出現年輕化的趨勢。

「不過，前列腺癌是很緩慢的癌症。」顧芳瑜說，大多癌別都要看5年存活率，但前列腺癌得看10年存活率，雖然一樣會擴散，但病程發展較慢，5年內基本上不會死亡，也因此，若高齡80歲甚至90歲男性確診前列腺癌，通常不需要治療。