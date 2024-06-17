盼擬定明確規定！身障者登機困難重重 民航局回應了

身障者團體今召開「飛行無障礙記者會」指出，機場無障礙服務訓練嚴重不足，影響身障者搭機需求，要求民航局擬定明確規範，並編列預算增購輔具及機場無障礙設備。民航局表示，已與桃機公司成立推動小組，將由小組討論建立統一指引。

身障者團體表示，目前機場無障礙服務不齊全，如購票後，網路或電話預約無障礙服務困難重重，到機場後同樣需求須重複說明，像是沒預約過，若遇到不同的工作人員還會有不一樣的限制及處理方式；另外，也常遇到拒絕機邊托運、移位輔具與機場設施設備不足等問題。

身障者團體提出訴求，認為民航局應協同各大航空公司具體規畫引進機上移位機，降低服務過程中的危險性；要求民航局擬定明確有利的規範，確保所有人能安心無礙的空中旅行，同時呼籲民航局邀集各類身障代表擬定各項服務規定，將散落各航空公司的服務規則統一。

民航局表示，為服務身心障礙旅客，民航局除要求各航空站與民航業者需在官網設置專區，也在民航局官網建立平台連結相關網頁，供旅客查詢使用。

民航局表示，為持續推動及改善行動不便者無障礙空運環境，民航局已與桃機公司共同成立通用化無障礙交通環境推動小組，民間團體希望建立統一指引的建議，將盡速由小組討論。