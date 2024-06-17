彰化6場馬拉松受理聯合報名 秒殺的田中馬名額再加碼

想跑馬拉松嗎？今年９月到11月間，彰化縣共有６場馬拉松賽事，均各具特色，除最知名的田中馬拉松已秒殺，並在今天公告幸運中籤者外，其餘５場從本月24日起，受理聯合報名，縣長王惠美歡迎各地熱愛跑步的朋友，一起來感受彰化好山好水、好人情。

這６場馬拉松賽事，分別是9月29日由彰化縣旭展同濟會融合在地產業的「2024同濟盃親子芭樂公益路跑」、10月27日 員林獅子會舉辦的「2024員林市獅子盃親子路跑」、11月3日由文化局及二水鄉公所舉辦全國唯一跑水的「二水千人健行水上漂」。

11月10日由中華民國舒康樂活運動協會舉辦最有人情味的「2024台灣米倉田中馬拉松」，11月17日由 二鹿慢跑協會舉辦遊古蹟、跑古道、吃美食的「鹿港馬拉松」以及充滿愛心、11月24日由社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會舉辦「2024第11屆伯立歐公益馬拉松」等。

其中，被列為全國十大馬拉松、最有人情味的「2024台灣米倉田中馬拉松」雖然報名已秒殺，並在今天公告幸運中籤者。但縣長王惠美說，沒中籤的也別失望，本月24日啟動聯合報名，「田中馬」將再釋放100名全馬、200名半馬名額，同時也有其他５場馬拉松可以選擇，只要報名2場以上賽事，就有機會抽神秘禮品，包括馬拉松嘉年華IP手機殼、掛繩組和後背包等好禮。

縣長王惠美在今天的馬拉松嘉年華啟動記者會中表示，這6場馬拉松賽事最重要的共通點，就是在路跑中，都能感受到滿滿的彰化人情味，像嘉年華般熱鬧滾滾，活動縣府也結合相關單位來推在地特產及旅遊，將在地好吃、好玩的，整合輕旅行套裝行程，讓跑者參加路跑的同時，要前往加油團的家人也有套裝輕旅行行程可參與。

縣府並邀請到深受年輕跑者喜愛的Youtuber網紅跑步教練梁哲睿Jerry擔任代言人，梁哲睿說，非常期待可以來參加這次的彰化馬拉松嘉年華，希望可以把很有趣、很好玩的風采拍成影片，分享給各地跑者一起來參加，預估他個人的宣傳影片將在9月上線，邀請大家一起來彰化。

熱愛馬拉松的漢寶國小校長葉振彰分享表示，他從2014年開始在全國各地參加各項馬拉，到今年11月17日，預計將完成他的第100場馬拉松賽事，因為他是彰化囝仔，所以他選擇將校長界第一個要完成百馬的記錄留在彰化縣，他選擇「田中馬」為他的第99場、「鹿港馬」為第100場，也歡迎大家一起來。