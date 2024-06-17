彰化6場馬拉松受理聯合報名 秒殺的田中馬名額再加碼
想跑馬拉松嗎？今年９月到11月間，彰化縣共有６場馬拉松賽事，均各具特色，除最知名的田中馬拉松已秒殺，並在今天公告幸運中籤者外，其餘５場從本月24日起，受理聯合報名，縣長王惠美歡迎各地熱愛跑步的朋友，一起來感受彰化好山好水、好人情。
這６場馬拉松賽事，分別是9月29日由彰化縣旭展同濟會融合在地產業的「2024同濟盃親子芭樂公益路跑」、10月27日 員林獅子會舉辦的「2024員林市獅子盃親子路跑」、11月3日由文化局及二水鄉公所舉辦全國唯一跑水的「二水千人健行水上漂」。
11月10日由中華民國舒康樂活運動協會舉辦最有人情味的「2024台灣米倉田中馬拉松」，11月17日由 二鹿慢跑協會舉辦遊古蹟、跑古道、吃美食的「鹿港馬拉松」以及充滿愛心、11月24日由社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會舉辦「2024第11屆伯立歐公益馬拉松」等。
其中，被列為全國十大馬拉松、最有人情味的「2024台灣米倉田中馬拉松」雖然報名已秒殺，並在今天公告幸運中籤者。但縣長王惠美說，沒中籤的也別失望，本月24日啟動聯合報名，「田中馬」將再釋放100名全馬、200名半馬名額，同時也有其他５場馬拉松可以選擇，只要報名2場以上賽事，就有機會抽神秘禮品，包括馬拉松嘉年華IP手機殼、掛繩組和後背包等好禮。
縣長王惠美在今天的馬拉松嘉年華啟動記者會中表示，這6場馬拉松賽事最重要的共通點，就是在路跑中，都能感受到滿滿的彰化人情味，像嘉年華般熱鬧滾滾，活動縣府也結合相關單位來推在地特產及旅遊，將在地好吃、好玩的，整合輕旅行套裝行程，讓跑者參加路跑的同時，要前往加油團的家人也有套裝輕旅行行程可參與。
縣府並邀請到深受年輕跑者喜愛的Youtuber網紅跑步教練梁哲睿Jerry擔任代言人，梁哲睿說，非常期待可以來參加這次的彰化馬拉松嘉年華，希望可以把很有趣、很好玩的風采拍成影片，分享給各地跑者一起來參加，預估他個人的宣傳影片將在9月上線，邀請大家一起來彰化。
熱愛馬拉松的漢寶國小校長葉振彰分享表示，他從2014年開始在全國各地參加各項馬拉，到今年11月17日，預計將完成他的第100場馬拉松賽事，因為他是彰化囝仔，所以他選擇將校長界第一個要完成百馬的記錄留在彰化縣，他選擇「田中馬」為他的第99場、「鹿港馬」為第100場，也歡迎大家一起來。
相關訊息可至彰化馬拉松嘉年華臉書粉絲專頁或各賽事臉書粉絲專頁查詢或是彰化縣馬拉松嘉年華聯合報名網站：https://irunner.biji.co/ChanghuaMarathon2024
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