自殺人數增2.9% 列青壯年前三死因

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

青壯年壓力大，自殺已成前三大死因！衛福部17日公布112年國人死因統計結果顯示，112年自殺死亡人高達3898人，較去年增加2.9%。對此，衛福部心理健康司長陳亮妤指出，推動長者憂鬱篩檢，高齡者自殺死亡率也下降4.9%，後續針對青壯年也會增加諮商與職場心理健康。

高齡憂鬱症易遭誤判

衛福部統計處科長呂淑君指出，112年國人自殺死亡率為每十萬人口16.7人，進行人口標準化後的死亡率為12.7人。她表示，65歲以上者長自殺死亡率下降4.9%，其餘年齡層則出現回升的趨勢，須持續關注。

「罹患憂鬱症的長者，常常被認為是因為老化活力下降、疲憊等，導致症狀遭到忽視，」陳亮妤強調，所以政府推動老人憂鬱篩檢服務，轉介就醫、心輔等各式資源，使得長者自殺率下降，未來將與各地方政府持續合作，推廣老人憂鬱篩檢。

青壯年的前三死因

至於自殺，已成為「1到14歲」、「15到24歲」與「24到44歲」等族群的前三大死因，陳亮妤指出，政府去年不僅頒布「校園自殺個案關懷流程」，更15到30歲免費諮商三次的心理健康方案，未來也盼持續推廣，進一步達成早期介入與早期治療。

112年國人死因統計結果顯示也顯示，自殺死亡人數中，共有男性2500人，占 64.1%，男性自殺死亡率為每十萬人口21.7人，約為女性 11.8人的1.8倍。

陳亮妤表示，衛福部已與勞動部展開對話，一致認為需要合作推動「職場心理健康計畫」，初步研判是因為男性多為經濟活動者，受到職場三明治的壓力，但還需要進一步的研究。

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