帶79歲阿公攻頂馬來西亞神山 蘇慶元：幫你圓夢是我的任務

自由領隊蘇慶元，原本任職於腕表精品業，卻因為一次攝影行程，人生轉了個彎，成為登山領隊；帶團攻頂玉山四十餘次、登上東亞最高海拔4095.2公尺的馬來西亞神山、朝聖日本富士山等名岳。為他細數戰績，蘇慶元最在意的不是攻頂次數或海拔高度，反而流露靦腆笑容表示：「其實，我的工作是替大家圓夢。」

畢業於淡江日語系，天生好動的他，平時健身、跑馬拉松，甚至還有潛水執照，同時也熱愛攝影，有一次開車上合歡山拍照，剛好路過石門山步道口，一時興起攻頂，全程只花二十分鐘，這次經驗讓他對登山產生興趣，決定挑戰玉山。

沒想到，第一次爬玉山時遇到日本登山團，帶隊的台灣領隊只會用簡單日語溝通，熱心的蘇慶元聽了忍不住以流利日語為日本人介紹台灣玉山，因緣際會改變人生道路。從華麗的精品產業脫隊離開，換上一身樸實的登山裝備，變化可謂不小，但蘇慶元談話間沒有遺憾只有滿滿的感動。

自由領隊蘇慶元流露靦腆笑容表示：「其實，我的工作是替大家圓夢。」 記者蘇健忠／攝影

幫助團員集滿人生攻頂清單

自由領隊蘇慶元表示，登山不是只靠著一股圓夢的熱血，若有健康問題切勿隱瞞，以免釀成憾事。圖／蘇慶元提供

曾經有一位79歲的阿公報名馬來西亞神山，基於安全考量，蘇慶元打電話勸退，阿公卻說亞洲高山「一神二玉三富士」裡，他已經登上玉山和富士山，人生中就差一座神山，拜託蘇慶元不要再勸他放棄，在安全與圓夢的拉鋸下，蘇慶元要求阿公出發前確定身體健康狀況，持續爬山鍛鍊體能，同時行程中必須雇用一名背工減輕負荷。

「結果阿公體力超好一路領先，很多年輕人還追不上他，最終達成三大名山的攻頂夢想。」這還不是最年長的，他還曾帶81歲日本爺爺登玉山。但他最難忘的，是去年攻頂富士山，團員中有一位來自恆春的阿嬤，一路默默前行，攻頂時，從背包裡拿出老公的遺照，嘴裡唸著：「老伴，我們到了喔。」深深打動一旁的蘇慶元，而這，或許就是他持續帶團攻頂的原因之一。

但他強調，登山不是只靠著一股圓夢的熱血，若有健康問題切勿隱瞞，以免釀成憾事。他曾遇過七旬長輩報名嘉明湖團，卻未誠實告知心臟裝支架，幸好第一天就被蘇慶元察覺異樣，立刻由同事護送下山。

一日抬三萬次腳的挑鞋學問

登山團常有許多熟齡族，年輕時忙著賺錢養家，不得不暫時將夢想擱置，直到退休後有錢有閒，依舊心心念念想完成夢想。蘇慶元建議熟齡族，必須慎重評估健康狀況，並且將身心調整成登山狀態，此外，務必備妥背包、雨衣、鞋子登山三大神器，「尤其是鞋子，一定要挑選一雙可以陪你走很遠、走很久的好鞋。」

他指指自己腳上的登山鞋，「登山地形不是一般鋪好的路，行程中會遇到碎石、青苔或樹根，或是各種意想不到的地形，如果沒有一個好鞋，很容易受傷。」他表示，由於職業使然，穿過許多品牌的登山鞋，表現上各擅勝場，但近年蘇慶元選穿的是LA NEW霸道登山鞋，已經陪他踏過一神二玉三富士及許多名山勝景，是一雙戰功彪炳的登山鞋，至於鍾情原因，他直率坦言：「很合我口味。」

自由領隊蘇慶元選穿LA NEW霸道登山鞋，陪他帶隊登上富士山。圖／蘇慶元提供

蘇慶元登過四十四座台灣百岳，更有帶團海內外高山攻頂的經驗，讓他懂得替自己挑適合的鞋，「有的登山鞋鞋底非常硬，霸道登山鞋較輕軟一些，抓地力很強，尤其遇到溼地青苔地形，很防滑，符合我的需求。」此外，長途遠征時，輕量登山鞋幫助很大，「例如登山一天走三萬步，那我就要抬三萬次腳，假如鞋子輕50克，抬一次腳減輕50克，你算算看，抬三萬次減輕我多少負擔。」

他建議依照登山計畫來挑選登山鞋，假設一日來回、不背重物，選擇輕便短筒的即可；如果只想買一雙鞋，那就直接選中筒以上；如果是要負重遠征，背包十幾二十公斤以上，一定要穿高筒厚底的登山鞋，「因為身體加上背包的支點在腳踝，一定要把腳踝包覆固定好，才不會受傷。」

抓地力、包覆腳踝、輕量減少負荷，果然是登山專家攻頂無數之後，體會出來的挑鞋學問。

自由領隊蘇慶元表示，登山鞋要注意抓地力、包覆腳踝、輕量減少負荷，這是他攻頂無數後，體會出來的挑鞋學問。圖／蘇慶元提供

永遠都有新的登山挑戰

蘇慶元自己印象最深刻的登山經驗是富士山，因為富士山雖然每年只在夏季開放，卻沒有人數限制，所以會出現上萬人一起攻頂的盛況，「你想像在高山上前後都是人，但是都保持安靜往前走，充滿儀式感。」

拿出手機展示許多攻頂照，一張張精彩瞬間累積成生命的厚度，看著看著，豪邁臉上逐漸流露出溫暖和煦。對他來說，登山的意義是挑戰自己，身為登山領隊，他的任務就是要幫助團員完成挑戰，但是，「爬山不是跟人家比，昨天不敢今天敢了，你就已經做出改變。」

走在稜線上，放眼望去盡收美景，蘇慶元自己的人生圓夢清單也正在收集中，「我下一次想挑戰的山叫做下一座，這座爬完還有下一座，永遠都有新的挑戰。」而他樂此不疲。

自由領隊蘇慶元自己的人生圓夢清單也正在收集中。記者蘇健忠／攝影

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