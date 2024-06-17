香港機場單跑道運作 機場公司籲留意航班異動

桃園國際機場公司今天表示，受香港機場北跑道有航機故障，目前僅使用南跑道單跑道運作，往來香港機場航班將受影響，初步統計受影響客貨機共35架次，提醒旅客注意航班異動。

桃園國際機場公司發布新聞稿表示，桃園機場上午9時51分接獲塔台通知，因香港機場北跑道有航機故障，目前使用南跑道單跑道運作中，因此往來香港機場航班將受影響，截至上午11時許，是1小時放行桃機1航班飛過去。

機場公司說，預計影響時間會持續至下午1時，初步統計受影響客貨機共35架次，由9時40分至下午1時飛往香港客機航班分別是CX477、BR867、CX489、CI909、CX461、HB703、HX253、BR869 共8架次，包含國泰航空、中華航空、長榮航空、大灣區航空及香港航空。

機場公司提醒旅客注意航班異動情形，如有問題請洽詢各航空公司。