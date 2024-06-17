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5成戒菸者復抽 醫籲：有感提高菸價讓抽菸成為麻煩事

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
「2024戒菸就贏比賽」得獎者昨進行公開檢測，在醫師、律師見證下抱回獎金。記者鄒尚謙／攝影
「2024戒菸就贏比賽」得獎者昨進行公開檢測，在醫師、律師見證下抱回獎金。記者鄒尚謙／攝影

董氏基金會與衛福部國健署共同舉辦「戒菸就贏」，今年共有1萬2397組人報名。30萬元的首獎在律師、醫師的見證下由桃園28歲的陳晉志與媽媽黃惠瑜成功抱回。今年首次增設的警務人員戒菸特別獎，在258組報名隊伍中，由菸齡16年的許智惟、菸齡20年的胡慶鍠贏得。醫師表示，約有5成戒菸者會再次復抽，建議政府「廣設禁菸區」、「有感提高菸價」，讓吸菸變成一件麻煩事。

今年「2024戒菸就贏比賽」設有成功戒菸獎金30萬元首獎1組及6萬元貳獎6組，為鼓勵警界遠離菸害，為警察設置專屬特別獎，有2組6萬元獎項；而矯正機關人員專屬特別獎依照往年的6萬元1組。

成功戒菸首獎30萬元得主來自桃園，今年28歲的陳晉志是有史以來最年輕的首獎得主，菸齡9年。媽媽黃惠瑜經常叨唸他，4月13日工廠阿姨提醒可以報名戒菸比賽，於是上網報名後便不再吸菸，第一周出現手抖、易怒等症狀，靠深呼吸、喝水、嚼口香糖及快走轉移注意力，現在戒了菸咳嗽變少、體力變好，睡眠也變好，但家中爸爸仍在抽菸，因此目標下一屆戒菸就贏成為爸爸的見證人。

貳獎6萬元得獎者之一陳義法同時也是癌症患者，菸齡34年、每天3包菸。年初胸痛就醫，後來竟確診十二指腸腺癌，3月初開刀出院後還是繼續吸菸，讀大學的兩個兒子相當擔心，希望爸爸別再抽菸。在4月1日開始接受化療並戒菸，特別感謝田尾鄉衛生所李菀葶護理師的鼓勵與幫他報名戒菸就贏，目前他已完成6次化療，持續對抗癌症。

今年特別增設2組6萬元警察特別獎，吸引258組警察人員報名戒菸，台中市刑警許智惟菸齡16年、每天1包菸，懷孕的太太無意間看到戒菸比賽的訊息，就鼓勵他參加，加上許先生家族有心臟病史，為了不讓太太與未出世的寶寶受到二手、三手菸危害，更考量到自己健康才是家人最大的幸福，就決定戒菸。

許智惟表示，會染上菸癮是就讀警專時，為融入同袍而開始抽菸，畢業後雖有戒菸，但也在工作環境下開始抽菸，但老婆懷孕後報名戒菸。戒菸第一周常常想吃東西，就做別的事轉移注意力，或者就趕快睡覺；戒菸後最大改變是呼吸變順暢，體力變好不容易累。

第二位警務人員成功戒菸特別獎6萬元得主則是新北市警員胡慶鍠，菸齡20年、每天1包菸，因為常常咳嗽、多痰，晚上還會咳醒，加上因公務常出入醫院訊問嫌疑人或被害人，經過重症病房時看到插管的病患，心想早晚都要戒菸，此次剛好看到戒菸比賽就報名了。

胡慶鍠說，戒菸第1周會特別想吸菸，但想到那些重症病患，不想未來跟他們一樣，就藉著多喝水、找事情做來轉移注意力，而同事找吸菸也會以感冒咳嗽婉拒。

「戒菸者有5成會破戒。」高雄榮民總醫院戒菸治療管理中心主任薛光傑表示，戒菸者有半數可能因為和家人吵架、事業問題等情緒問題而復抽，而7成朋友請抽菸，又適逢生活壓力大、人情壓力而再次抽菸。其中25到45歲的年輕族群最自己健康意識不強烈，復抽率更高達7成。

若要避免戒菸後復抽。薛光傑建議，持續擴大禁菸區讓吸菸成為「麻煩事」，並提高菸價，讓吸菸者有感「買不下手」；而戒菸者身邊親朋則「支持代替碎念」，避免戒菸者情緒受影響，再次尋求菸品慰藉。也提醒吸菸者，電子煙、水菸等產品的危害不亞於紙菸，都會對身體造成傷害，千萬別用來當作紙菸戒除後的替代品。

董氏基金會與衛福部國健署共同舉辦「戒菸就贏」比賽，今年共有1萬2397組人報名。記者鄒尚謙／攝影
董氏基金會與衛福部國健署共同舉辦「戒菸就贏」比賽，今年共有1萬2397組人報名。記者鄒尚謙／攝影

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