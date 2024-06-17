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鶯歌唯一一家眼科診所6月30日歇業 家長嘆視力複檢跑更遠

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
鶯歌區唯一一間眼科診所，6月初貼出公告因醫師即將退休，6月30日將吹熄燈號。圖／讀者提供
鶯歌區唯一一間眼科診所，6月初貼出公告因醫師即將退休，6月30日將吹熄燈號。圖／讀者提供

新北市29個行政區有13區沒有眼科診所，如今鶯歌區唯一一間眼科診所，6月初貼出公告因醫師即將退休，6月30日將吹熄燈號，不少鶯歌區家長們嘆每學期學校眼睛檢查，又要花時間再找診所複檢，只能多花一倍車程到三峽眼科看診，影響近5千名國小學童。記者致電給診所，醫師低調不願多談，衛生局則表示，會與教育局盤點非山非市、偏遠地區的學校入校巡迴車看診。

據衛生局統計，新北29個行政區登記立案的眼科診所共128間，板橋區占最多有24間，五股、深坑、石碇、坪林、三芝、石門、八里、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里、烏來等13區，因地理位置較偏遠，或沒有醫生願意設所看診，區內沒有一間眼科診所，而鶯歌區唯一一間眼科診所，6月也貼出公告，指醫師即將退休，診所將結束20年來的服務，鶯歌也成為第14區沒有眼科診所的區域。

家住鶯歌的蔡姓家長說，國小生一年有兩次視力檢查，通常會收到視力健康檢查複檢回條，要求家長再帶孩子去眼科複檢，而該診所是鶯歌唯一一間，因此每到寒暑假複檢的人潮都會爆滿，如今診所即將歇業，只能帶孩子去三峽眼科複診，但三峽的眼科本來生意就很好，未來車程及看診的時間恐加倍，並建議學校應及早通知鶯歌區家長該診所歇業。

新北衛生局表示，會與教育局盤點非山非市、偏遠地區的學校需求，現有2台視力醫療保健巡迴車，每輛造價近千萬，專門入校提供視力檢查，車內配備驗光機、裂隙燈等器材，衛生局今年也編列745萬預算，由專業眼科醫師隨車看診。

鶯歌區唯一一間眼科診所，6月初貼出公告因醫師即將退休，6月30日將吹熄燈號。圖／讀者提供
鶯歌區唯一一間眼科診所，6月初貼出公告因醫師即將退休，6月30日將吹熄燈號。圖／讀者提供
鶯歌區唯一一間眼科診所，6月初貼出公告因醫師即將退休，6月30日將吹熄燈號。圖／讀者提供
鶯歌區唯一一間眼科診所，6月初貼出公告因醫師即將退休，6月30日將吹熄燈號。圖／讀者提供

衛生局 醫師

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