衛福部公布112年十大癌症 癌症死亡時鐘再快轉14秒

衛福部今天公布112年國人十大死因，癌症（惡性腫瘤）仍占據首位，並已是從民國71年（1982年）起，連續42年蟬聯國人十大死因榜首。衛福部統計，去年我國癌症死亡發生時鐘較111年快轉14秒，其中以肺癌為持續20年排名第一，可見癌症對國人健康威脅，仍不容小覷。

十大癌症死亡率依序為：氣管、支氣管和肺癌；肝和肝內膽管癌；結腸、直腸和肛門癌；女性乳癌；前列腺（攝護腺）癌；口腔癌；胰臟癌；胃癌；食道癌；卵巢癌，與前一年的十大癌症死因順位相同。

衛福部統計處處長李秋嬿表示，去年平均每9分53秒就有1人因癌症死亡，較111年的10分7秒快了14秒鐘；112年我國5萬3126人死於癌症，111年是5萬1927人，增加了1199人，死亡率為每十萬人口227.6人，上升2.2%。

李秋嬿說，整體癌症時鐘雖然快轉，但肝和肝內膽管癌死亡發生時鐘，連續2年變慢，112年死亡人數為7724人，平均1小時8分2秒有1人死亡，較111年1小時7分32秒，變慢了30秒，而111年又比110年1小時5分56秒，慢了1分36秒。此影響慢性肝病及肝硬化死因排名，從107至110年的第10名，去年再降至第12名。

至於十大癌症中，標準化死亡率上升成長較多的有女性乳癌、食道癌，其他大腸癌、卵巢癌、肝癌、前列腺癌則有下降。