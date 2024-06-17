死亡率50%！台灣人吃火鍋「2行為」恐致心衰竭 醫認了：我也喜歡

吃火鍋喝湯、沾沙茶醬，恐引發心臟衰竭。心臟內科醫師陳冠任指出，心臟功能退化可能導致心臟衰竭，就如同「心臟癌症」，以統計來看，5年死亡率高達50%，比例超越多種癌症。心衰竭常見症狀以「喘、腫、累」為主，醫師也提到，台灣人吃火鍋愛喝湯、沾沙茶醬，恐為天冷後心衰竭患者暴增主因 。

新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任近日在《健康晚點名》節目中說明心臟衰竭病症，他表示心衰竭很廣泛，如嚴重的心律不整、心肌梗塞等恐致心臟功能退化的任何狀況，都可能引發心衰竭，「它比較像是結果」。

陳冠任進一步解釋心臟衰竭的3大症狀「喘、腫、累」，靜態時仍容易喘氣、呼吸困難，如以前能爬2、3層樓梯，現在爬1層就得休息一陣，有明顯變喘的跡象；再者則是腫，如肺水腫、尿量減少，最明顯的是兩隻腳嚴重水腫；最後是累，易疲累、活動力降低，不過較難區分。若3症狀同時發生，建議盡速就醫檢查心臟。

陳冠任表示，「心臟衰竭」如同心臟癌症，5年死亡率高達50%，比卵巢癌、子宮頸癌、攝護腺癌和女性乳癌還要高，因此別認為去治療一下、沒症狀就不理會，實際上長期風險頗高。然而，他也指出，心臟衰竭可以被逆轉，不過須注意水分與鹽分限制，因心臟沒有力氣負荷，短時間攝取過多會導致肺積水、無法呼吸。此外，愛吃重口味、較重鹹食物者，容易把水分帶入體內，使心臟負荷過大。

陳冠任接著分享個案，他曾遇過一名阿姨因覺得喘而求診，檢查後發現有肺積水，原因則是因為吃火鍋時愛喝湯、沾沙茶醬。陳冠任也忍不住直呼，「這（沙茶醬）是台灣之光，我自己也喜歡吃，不過口味實在太重」，這也說明了，為何天冷過後，門診中心衰竭的患者就會暴增，就是吃鍋愛喝湯、沾醬料，導致半夜喘起來掛急診。

若要靠吃來預防心臟衰竭，陳冠任推薦食用十字花科蔬菜，如花椰菜、白菜，研究顯示，能防止發炎指數增加、血管栓塞；另外，包括紫洋蔥、茄子及藍莓等紫色食物則含有紫植素，經研究證實對心血管有益；木耳也是不錯的選擇。除了蔬果外，蛋白質（白肉優先）及高纖維澱粉類（燕麥片、糙米飯）較不易引起血糖問題，陳冠任表示，只要調整飲食就能讓心臟獲得更好保護。