衞福部：癌症42年列十大死亡首位 癌症死亡時鐘快14秒

衛生福利部統計處長李秋嬿、國民健康署副署長賈淑麗、疾病管制署副署長曾淑慧。上午在衛生福利舉行「112年國人死因統計結果」記者會。會中指出，112年死亡人數20萬5,575人，較 111年減少2,863人，主要因嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)死亡人數減少。

112年十大死因依序為1.惡性腫瘤(癌症)、2.心臟疾病、3.肺炎、4.腦血管疾病、5.糖尿病、6.嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)、7.高血壓性疾病、8.事故傷害、9.慢性下呼吸道疾病、10.腎炎、腎病症候群及腎病變。

十大死因中，癌症及心臟疾病續居前2名，癌症自71年起已連續42年居十大死因首位。45-64歲、65歲以上高齡者事故傷害死亡均以跌倒排名第二，須提防高齡者跌倒風險。65歲以上自殺死亡率較111年下降，其餘年齡層有回升至疫情前水平之趨勢，須持續關注。

在十大癌症死亡率依序為，1.氣管、支氣管和肺癌、2.肝和肝內膽管癌、3.結腸、直腸和肛門癌、4.女性乳癌、5.前列腺(攝護腺)癌、6.口腔癌、7.胰臟癌、8.胃癌、9.食道癌、10. 卵巢癌。