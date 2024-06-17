快訊

覆議戰要靠柔軟身段？如今硬碰硬綠營內都不信會過關

1千多頁被塗黑！數位身分證文件滿滿「馬賽克」如天書 藍：內政部想隱瞞什麼？

吞嚥困難又有家族病史！鄭弘儀自疑罹咽喉癌 醫揭真實病症

衞福部：癌症42年列十大死亡首位 癌症死亡時鐘快14秒

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
衞生福利舉行「112年國人死因統計結果」記者會，癌症死亡發生時鐘，112年平均每9分 53秒就有1人因癌症死亡，較111年10分7秒快14秒。記者黃義書／攝影
衞生福利舉行「112年國人死因統計結果」記者會，癌症死亡發生時鐘，112年平均每9分 53秒就有1人因癌症死亡，較111年10分7秒快14秒。記者黃義書／攝影

衛生福利部統計處長李秋嬿、國民健康署副署長賈淑麗、疾病管制署副署長曾淑慧。上午在衛生福利舉行「112年國人死因統計結果」記者會。會中指出，112年死亡人數20萬5,575人，較 111年減少2,863人，主要因嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)死亡人數減少。

112年十大死因依序為1.惡性腫瘤(癌症)、2.心臟疾病、3.肺炎、4.腦血管疾病、5.糖尿病、6.嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)、7.高血壓性疾病、8.事故傷害、9.慢性下呼吸道疾病、10.腎炎、腎病症候群及腎病變。

十大死因中，癌症及心臟疾病續居前2名，癌症自71年起已連續42年居十大死因首位。45-64歲、65歲以上高齡者事故傷害死亡均以跌倒排名第二，須提防高齡者跌倒風險。65歲以上自殺死亡率較111年下降，其餘年齡層有回升至疫情前水平之趨勢，須持續關注。

在十大癌症死亡率依序為，1.氣管、支氣管和肺癌、2.肝和肝內膽管癌、3.結腸、直腸和肛門癌、4.女性乳癌、5.前列腺(攝護腺)癌、6.口腔癌、7.胰臟癌、8.胃癌、9.食道癌、10. 卵巢癌。

而在癌症死亡發生時鐘上，112年平均每9分 53秒就有1人因癌症死亡，較111年10分7秒，快14秒。

衞生福利部統計處長李秋嬿（中）、國民健康署副署長賈淑麗（左）、疾病管制署副署長曾淑慧（右），上午在衞生福利舉行「112年國人死因統計結果」記者會。記者黃義書／攝影
衞生福利部統計處長李秋嬿（中）、國民健康署副署長賈淑麗（左）、疾病管制署副署長曾淑慧（右），上午在衞生福利舉行「112年國人死因統計結果」記者會。記者黃義書／攝影

癌症 肺炎

延伸閱讀

衛福部公布112十大死因 癌症居冠不意外 新冠排名受矚目

日本關西6縣市手足口病拉緊報 疾管署：「1類人」赴日小心

高雄老字號江浙餐廳祥鈺樓逾8成員工年過5旬 老闆曝銀髮人才優勢

老人重返職場「高雄媒合率僅4成」 勞工局：雇主意願低

相關新聞

今明全台雷雨持續 周三起高溫36度以上

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，本周準備結束今年梅雨，進入夏季天氣，今明兩天鋒面位置仍在台灣北方海面，持續受西南季...

比降低溫度有用！日媒實測冷氣改調一處 體感更涼爽還較省電

天氣逐漸轉熱，不少人都習慣在室內時，都要開冷氣降溫。而冷氣主要的降溫設定，包括可以調控溫度，以及增減風量。而兩種功能帶來的降溫效率，以及耗電多少，其實也不太一樣。

囧了吧…停紅燈車主「愛耍帥」遭鎖車外進不去 網呼：最少開扇窗

日前有一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上轉貼一段抖音影片並發文表示「被鎖住啦」。影片中可見，有一位車主趁等紅燈時，下車放物品到後車廂裡，卻忘記將車鑰匙帶下車，因此被鎖在車外進不了車啦！這段視頻引發網友熱議，紛紛表示：「好糗喔！」

死亡率50%！台灣人吃火鍋「2行為」恐致心衰竭 醫認了：我也喜歡

吃火鍋喝湯、沾沙茶醬，恐引發心臟衰竭。心臟內科醫師陳冠任指出，心臟功能退化可能導致心臟衰竭，就如同「心臟癌症」，以統計來看，5年死亡率高達50%，比例超越多種癌症。心衰竭常見症狀以「喘、腫、累」為主，醫師也提到，台灣人吃火鍋愛喝湯、沾沙茶醬，恐為天冷後心衰竭患者暴增主因 。

登機困難重重 身障者批機場無障礙服務極度消極

身障者和一般人一樣會有各種原因需要搭乘飛機，然而身障者今天指出，購票後進行線上或電話預約無障礙服務時，發現機場無障礙服務...

衛福部公布112十大死因 癌症居冠不意外 新冠排名受矚目

衛福部今天公布112年國人十大死因，癌症（惡性腫瘤）仍占據首位，並已是連續42年高居第一名，其中以肺癌為持續20年排名第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。