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登機困難重重 身障者批機場無障礙服務極度消極

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
身障者要求民航局編列預算增購輔具及機場無障礙設備以利工作人員提供服務，並提供完善無障礙服務教育訓練，也應即刻起重新檢討擬定無障礙服務相關指引。本報資料照
身障者要求民航局編列預算增購輔具及機場無障礙設備以利工作人員提供服務，並提供完善無障礙服務教育訓練，也應即刻起重新檢討擬定無障礙服務相關指引。本報資料照

身障者和一般人一樣會有各種原因需要搭乘飛機，然而身障者今天指出，購票後進行線上或電話預約無障礙服務時，發現機場無障礙服務訓練嚴重不足，要求民航局編列預算增購輔具及機場無障礙設備以利工作人員提供服務，並提供完善無障礙服務教育訓練，也應即刻起重新檢討擬定無障礙服務相關指引。

身障者團體今天於立法院召開「飛行無障礙記者會」，台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔表示，台灣民團與身障者10多年前向民航局不斷爭取飛行無障礙的保障規範及輔具支持，但都被消極處理，無障礙服務不齊全、資訊不清、電池規範不一、拒絕機邊托運、移位輔具與機場設施設備不足等都讓地勤人員難以協助，台灣的民航局應擬定明確有力的規範，確保所有人都可安心無礙地空中旅行。

台灣殘障希望工程協會理事長黃雅雯指出，機邊托運流程各家不同，電動輪椅無法先做準備，服務人員對電動輪椅的知能也不足，故經常拒絕機邊托運，導致身心障礙者出國旅遊洽公卻因規定不同而疲於奔命，呼籲民航局邀集各類別身心障礙代表擬定各項服務規則，將散落各航空公司的服務規則統一。

台灣障礙者權益促進會副理事長劉家承表示，輪椅乘客在台灣搭機，時至今日可能遭到航空公司拒絕電動輪椅機邊託運和領取，對於需要坐姿擺位的重度障礙者而言，坐在機場提供的基本款輪椅上便會造成極大負擔和身體傷害，台灣仍受限於部分航廈登機門沒有適合的貨梯載運設備，民航局應協同各大航空公司具體規劃引進機上移位機，降低服務過程中的危險性。

台北市無障礙資源推廣協會主任游鯉綺說，我國已經簽署「身心障礙者權利公約」｢（CRPD）第10個年頭，身障者搭乘飛機旅遊或工作早就不是特殊需求，但是溝通與服務層面的無障礙10年以來反反覆覆毫無準則，即使事前送交輔具相關資料，到了現場仍然需要長時間的溝通甚至仍會莫名遭受拒絕，能不能順利搭上飛機就像等待彩券開獎一樣，搭機平權就是交通平權，希望交通部航港局積極督導並要求各家航空公司應該承擔無障礙的義務。

與會立委洪申翰表示， 隨著科技的進步與工作模式的改變，身障者也不是只有觀光才搭飛機，工作也會需要，但是國內航空相關的法規改善的速度真的太慢了，台灣身障者人數超過120萬人，2025年就會正式邁入超高齡社會，65歲以上的人口會超過20%，未來對於無障礙空間只會有更多需求，各種場域都要納入「通用設計」的原則，讓男女老幼、身障人士都能使用的設計，讓社會環境更友善。

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