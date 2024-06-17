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天天運動反而變胖！醫揭2種關鍵荷爾蒙 「過度有氧」更易囤熱量

聯合新聞網／ 綜合報導
三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在粉專提醒民眾，過度的有氧運動反而會讓體內壓力荷爾蒙「皮質醇」升高，使人更容易覺得餓、進食後吸收得更多。圖／Ingimage
三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在粉專提醒民眾，過度的有氧運動反而會讓體內壓力荷爾蒙「皮質醇」升高，使人更容易覺得餓、進食後吸收得更多。圖／Ingimage

天天運動反而增重？三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在粉專提醒民眾，過度的有氧運動反而會讓體內壓力荷爾蒙「皮質醇」升高，使人更容易覺得餓、進食後吸收得更多，建議不要天天運動，以練一天、休息一到兩天、每次至少30分鐘的適度運動為主。

蕭捷健先是告訴大家「體重設定點」的概念，就像體溫一樣，是身體的平衡機制，就像有人就算想吃胖，體重設定點一到，也會讓人吃不下，這部分是由基因、生活方式和各種荷爾蒙決定的。

蕭捷健續指，運動的時候就會影響到兩種荷爾蒙，首先是胰島素，當胰島素穩定的時候，體重設定點會降低；但胰島素高甚至有阻抗的時候，吃下肚的澱粉就容易變成脂肪囤積起來。第二種荷爾蒙是皮質醇，當皮質醇升高，身體會進入儲存能量的模式，這時候會容易感覺餓，吃了東西就會吸收更多。

蕭捷健強調，適當的有氧運動可以穩定胰島素，讓身體放鬆，不過要是運動過度，身體會以為你遇到災難需要逃跑，進入「大遷徙模式」，讓人更容易餓，熱量也更容易囤積起來。所謂過度的有氧運動，就像馬拉松或鐵人三項訓練，如果想要減肥，建議一周不要天天運動，練一天，休息一到兩天最好，或者每天跑30分鐘應該還好。

蕭捷健提醒民眾，訓練前一定要先吃高碳水化合物來補充能量，體重70公斤的人運動一小時，一天吃四碗飯（大約300克碳水化合物）是可以的，這些澱粉不會變成脂肪堆起來。當然，也要加上足夠的蛋白質來讓肌肉合成。當運動時間更長，建議直接補充葡萄糖水，免得肌肉流失、身體壓力上升。

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