比降低溫度有用！日媒實測冷氣改調一處 體感更涼爽還較省電

天氣逐漸轉熱，不少人都習慣在室內時，都要開冷氣降溫。而冷氣主要的降溫設定，包括可以調控溫度及增減風量。而兩種功能帶來的降溫效率，以及耗電多少，其實也不太一樣。

日本媒體「TBS NEWS DIG」近來以「原設定溫度26度」及「風力自動」為基準，針對溫度和風力調節進行實測。實測內容分別設定「冷氣調降1度」和「風力調成強風」，瞭解哪個降溫效率更好又更省能源。

結果，相比調降溫度，測試人員感覺到調成強風，體溫下降得更有感。而透過紅外線熱影像分析，更能確定在調成強風的狀態下，無論是測試人員的體溫，還是周邊擺設物的溫度，都比調降1度的狀況還低。

再來實測耗電量的部分，當設定溫度26度時，耗電量為0.14kW（千瓦小時）。但僅僅調降1度，耗電量就達到0.32kW，是原本的兩倍以上。相較之下，風量從「自動」調整為「強風」，耗電量則從0.14kW升為0.17kW而已。

家電業者大金工業解釋，這是因為冷氣電力消耗裡，高達8成來自室外機裡的壓縮機，而調降冷氣溫度，就會造成壓縮機的負擔。但如果是調整風扇強度，雖然聲響會顯得比較大，不過耗電量相對較小。另外，比起將風力調成「弱」，維持在「自動」的狀態下，其實也更節能、更省電費。