把握0-3歲的黃金年齡 打造幼兒的身心安全網

這個世代的父母親比想像中來得更不容易！面對透過漫長備孕、懷孕、生產，迎來了盼望已久的寶貝，在生活條件許可下，有些家庭可以暫時放下工作、專心育兒，但也有部分家庭因各方考量下，需要尋找托育的資源來協助整個家庭的運作。

有位透過臺中市第四區居家托育服務中心媒合保母的家長曾小姐分享：「我的孩子因為懷有先天性疾病，在飲食上需要嚴格把關，在尋找合適保母的過程中被退單多次，但無法工作就無法為孩子提高生活水平，幸運的是在艱困條件下，透過臺中市居家托育服務中心的協助，我們終於遇見了願意接納孩子的保母。」

傳統的保母型態大多是照顧孩子的飲食起居，而現今的托育人員所承接的孩子，相較過去有更多不同挑戰，像是需要早期療育、或是特殊疾病的照顧的需求越來越多，當新手父母苦尋托育無路，常陷入沮喪與內耗之中，而臺中市居家托育服務中心提前看見家庭的真實需求，培訓並充實育兒知能的托育團隊、從嬰幼兒生理照顧到心理關愛、從飲食營養到睡眠儀式，以不同面向去預備受託孩子需要的協助，讓育兒家庭能安心送托，重新回到家庭原有的穩定節奏。

在臺中市居家托育服務中心的把關之下，合格居家托育人員除了取得保母技術士證外，必須向縣市政府領有「居家式托育服務登記證書」，確保孩童照顧安全。由於孩子在三歲以前需要建立安全依附感，因此「類家庭」的托育環境更加合適。有家長分享回饋：「托育人員真的是一個天職，她們除了幫你帶孩子、留意孩子健康狀態、教導孩子基本生活技能，也讓家長們在上班之餘沒有後顧之憂，真的是佛心事業！雖然在字面上是“僱傭關係”，但我覺得我們變成更親密的“親友關係“。」由此可見委託家庭給予托育人員的支持與認可是同等重要的，在良善的互動關係下，孩子也能感受到眼前的大人給予全然的關愛與照護，共同經驗孩子成長的喜悅。

居家托育人員不僅只是提供孩子好好吃飯、安心遊戲的場域，更多的是他們透過閱讀孩子的感官需求，採用個別化、細緻化的活動來引導孩子學習探索。像是從食物中找尋教育題材，帶著孩子幫綠豆蓋被子、澆水等發芽、最後採收綠豆芽、一起做出好吃的豆芽肉絲炒麵 ; 或透過固定的環境清潔日，讓孩子動動小手一起清洗抹布、擰乾、擦拭玩具，培養負責任的態度並精熟手部肌肉運動 ; 而面對即將結束托育、準備上幼兒園的孩子，特別安排學前課程，讓孩子接觸課本、坐課桌椅上課、舉辦畢業典禮，藉由情境式的轉變，讓孩子慢慢感受再不久的未來就要邁向新的階段。

圖／臺中市政府社會局 提供

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0-3歲的托育年紀正是身體發展的重要階段，有一位家長分享：「寶寶要開始吃副食品的時候，托育人員提供了很多想法，跟她討論幼兒的飲食習慣，同時觀察寶寶的身體狀況，更換適合的菜單。看著寶寶喜歡保母，每天接送的時候，都是開心的神情，真的很感動也很感謝！」臺中市居家托育服務中心除了托育媒合，也會定期訪視輔導托育人員、辦理托育人員在職課程等，針對還不熟悉如何製作副食品的新手父母，托育人員也能在初期提供食物冰磚讓家長帶回，一步步手把手引導家長製作寶貝的副食品，透過托育人員的陪伴，新手父母能夠更快上手、也大大增加了育兒成就感。

圖／臺中市政府社會局 提供

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除了引導孩子養成一般的自理能力、生活常規、禮貌養成，若有特殊情況的孩童，托育人員也能夠預先辨識孩子在學習上可能會遇見的挑戰，例如有一位孩子因患有視網膜色素病變，醫師判斷能看得見顏色，但視野周邊是模糊大霧看不清，僅對光有明顯反應，托育人員依照家長與醫療團隊的建議規劃家中環境、自製的黑白(黑黃)板，物品擺放位置不隨意更動，讓托兒熟悉動線、減少碰撞，邊角也會採用防撞貼，確保活動安全。並運用生活物品，設計加工為視障教玩具，運用光線投射的大面積窗戶，放置幾何彩色透明積木，讓托兒移動的空間裡能感受到色彩視界。利用窗戶的空間，製作一些光影形狀色彩，讓孩子隨處走動時也能視覺刺激。處處可見托育人員持續深化他們的專業與經驗，與送托家庭共創出孩子的成長花園，讓每一株含苞待放的小生命，都能在細緻與耐心的照顧下、平安健康成長茁壯。

圖／臺中市政府社會局 提供

臺中市居家托育服務中心邀請您家有0-3歲的家庭，一同搭築幸福友善的托育藍圖！更多資訊請查詢社會局官網/社會福利總覽/兒少/托育服務

圖／臺中市政府社會局 提供

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